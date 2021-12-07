千萬別抬頭｜珍妮花羅倫絲挺巨肚出席首映　大肚媽媽一樣靚絕全場

Netflix年度大片《千萬別抬頭》（Don't Look Up）由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、添麥菲查洛美（Timothée Hal Chalamet）以及基斯伊雲斯（Chris Evans）等人主演，日前終人出席紐約的首映禮，當中珍妮花羅倫絲更大肚現身。



里安納度狄卡比奧和珍妮花羅倫絲主演《千萬別抬頭》。（Getty Images）

黑暗諷刺片《千萬別抬頭》講述兩位科學家發現彗星即將撞上地球，當他們在政客面前提及此事時，卻被告知還未發生的事再等等吧，呼籲大家千萬別抬頭，只要不看見彗星就不會有事。飾演總統的梅麗史翠普也坦言：「這幾年有很多官腔板的人，登上媒體時仍大言不慚，厚顏無恥，能夠參考的對象太多了。」

珍妮花羅倫絲挺巨肚現身。（Getty Images）

不過今次珍妮花羅倫絲在首映上最受觸目，並不是她如何性感現身，而是她挺着個大肚子現身，相中可見她的肚子十分大，應該快到預產了，她仍堅持出席首映，甚是敬業！