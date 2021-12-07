千萬別抬頭｜珍妮花羅倫絲挺巨肚出席首映　大肚媽媽一樣靚絕全場

Netflix年度大片《千萬別抬頭》（Don't Look Up）由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、添麥菲查洛美（Timothée Hal Chalamet）以及基斯伊雲斯（Chris Evans）等人主演，日前終人出席紐約的首映禮，當中珍妮花羅倫絲更大肚現身。
黑暗諷刺片《千萬別抬頭》講述兩位科學家發現彗星即將撞上地球，當他們在政客面前提及此事時，卻被告知還未發生的事再等等吧，呼籲大家千萬別抬頭，只要不看見彗星就不會有事。飾演總統的梅麗史翠普也坦言：「這幾年有很多官腔板的人，登上媒體時仍大言不慚，厚顏無恥，能夠參考的對象太多了。」
不過今次珍妮花羅倫絲在首映上最受觸目，並不是她如何性感現身，而是她挺着個大肚子現身，相中可見她的肚子十分大，應該快到預產了，她仍堅持出席首映，甚是敬業！
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千萬別抬頭｜珍妮花羅倫絲挺巨肚出席首映 大肚媽媽一樣靚絕全場千萬別抬頭｜最強陣容里安納度演天文學家 梅麗史翠普寸爆演出22世紀殺人網絡4｜奇洛李維斯力戰特工 證重拾記憶︰我仲識功夫《蜘蛛俠：不戰無歸》孫興慜入波助熱刺取勝 擺甫士曬湯賀蘭合照2021聖誕電影｜《蜘蛛俠》大戰《Matrix4》 古天樂代香港迎戰王晶力讚劉德華為拍戲十年唔食米飯 黎明都有堅持︰不能開早班「黑寡婦」施嘉莉祖安遜退出新戲 新邦女郎頂上冇望與美隊同框鷹眼｜單眼狗IG坐擁2萬粉絲超有名氣 謝洛美維納︰佢有出色貢獻