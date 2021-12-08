千萬別抬頭｜爛番茄新鮮度63%　外國影評人睇完勁嬲︰廉價、粗暴

Netflix年度重磅黑色幽默喜劇《千萬別抬頭》（Don't Look Up）由荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、女神珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演，其他主演包括姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、添麥菲查洛美（Timothée Hal Chalamet）以及基斯伊雲斯（Chris Evans）。



里安納度狄卡比奧的片酬是3,000萬美元，而珍妮花羅倫絲則是2,500萬美元。（《不要抬頭》劇照）

日前眾人於紐約出席首映禮，當中珍妮花羅倫絲更大肚現身，而媒體的對《千萬別抬頭》的首波影評亦已解禁，爛番茄新鮮度63%。

珍妮花羅倫絲挺巨肚現身。（Getty Images）

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外媒評選《千萬別抬頭》由滿分100分到最低33分都有，當中《San Francisco Chronicle》的影評人Mick LaSalle給出滿分100，他表示：「《千萬別抬頭》可能是21世紀最好笑的電影，也是最令人感到憂鬱的一部，正是這種結合造就了其獨一無二的體驗。編導Adam McKay帶給觀眾兩小時的歡聲笑語，同時也讓人相信世界真的要滅亡了。」

《Empire》的影評人Ian Freer給出80分的高分：「《不要抬頭》看準了當代生活的脈搏，發現它既瘋狂又可怕，還特別好笑。影片並非處處精彩，但是符合這部尖銳、大膽、群星雲集製作應有的表現。」

《千萬別抬頭》的評論兩極。（劇照）

有影評人指出「這部電影的一切都有些人微言輕的感覺。」而《Los Angeles Times》的影評人Justin Chang給出合格的50分。「無論怎樣去精挑細選，給大家呈現出電影裡的各種愚蠢和荒唐，它都無法跟現實世界中美國的愚昧所帶來的恐懼相比擬。」

《The Guardian》的影評人Peter Bradshaw僅給出40分。「《千萬別抬頭》就好比145分鐘的SNL小品，不過既沒有Adam McKay監製作品《繼承之戰》那般出色的喜劇成分，也沒有電影主題所需要的嚴肅性。」

當中《ThePlaylist》的影評人Jason Bailey給出最低分33分，看來他觀影後感到十分憤怒，給出的評語不長，只是在罵「廉價、粗暴、到最後只剩下憤怒。」