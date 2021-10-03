千萬別抬頭｜最強陣容里安納度演天文學家　梅麗史翠普寸爆演出

Netflix原創電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）日前發布正式預告，演員陣容包括里安納度狄卡比奧、珍妮花羅倫絲、梅麗史翠普、添麥菲查洛美、姬蒂白蘭芝、基斯伊雲斯，大星完全數唔完！



似乎冇人相信里安納度狄卡比奧和珍妮花羅倫絲的研究。（劇照）

《千萬別抬頭》將於12月24日在Netflix獨家上架，電影講述飾演Dr. Kate Dibiasky的珍妮花羅倫絲在研究所攻讀天文學，而飾演她教授Dr. Randall Mindy的里安納度狄卡比奧發現了一顆在太陽系內繞行的彗星，將直逼地球令其毀滅。

里安納度狄卡比奧和珍妮花羅倫絲發現有彗星即將撞毀地球。（劇照）

不過飾演總統的梅麗史翠普以及其他國家政客則不當成一回事，更嘲諷兩位天文學家，直言應該按兵不動且先坐好再看情況怎樣，完全沒有想過要啟動任何預防措施。

里安納度狄卡比奧和珍妮花羅倫絲及後開始接受媒體採訪，又登上清談節目，任務是必須在24小時內得到媒體與大眾關注，好讓總統派出太空船去改變行星方向，結果收到了一連串社交媒體和政客們不可思議的荒謬、諷刺喜劇橋段，而梅麗史翠普寸爆里安納度狄卡比奧的一段戲都相當有趣。

梅麗史翠普不單止唔理，更寸爆里安納度狄卡比奧。（劇照）

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