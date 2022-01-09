闔家辣│吳君如、呂爵安落區玩快閃　粉絲極速到場搶Edan造型海報

《闔家辣》近日推出最新演員造型海報，全港九街道亦隨即貼出各主要演員的造型海報，成為影迷及粉絲打卡熱點，特別是呂爵安（Edan）的電影個人海報，還成為「爵屎」的寶貴收藏，紛紛湧至海報張貼地點撕走海報留念，其中在尖沙咀，Edan的海報一張不漏被私有化。



吳君如今日聯同呂爵安一同快閃。（官方圖片）

《闔家辣》原定今日（1月9日）在商場舉行的電影宣傳活動，因應防疫措施收緊而取消，但吳君如與Edan亦不忘開IG live宣傳，還四出巡視為海報簽名。君如笑言：「撕他們的海報沒用，撕下我的簽名海報可換領兩張《闔家辣》戲票。」而旁邊的Edan亦不忘發揮搞笑本色，說：「搣我的海報是沒有用，我今日出來，要meet我才最實際。」

原定今日在商場舉行的電影宣傳活動因應防疫措施收緊而取消，但改成快閃活動仍然充滿驚喜。（官方圖片）

之後兩人快閃落車簽海報，隨即有粉絲極速到達現場，取下二人剛簽名的海報，兼與偶像見面。第一時間去到現場的粉絲說：「我剛剛在附近，爸爸立刻車我過來。」她獲君如及Edan親自幫忙撕下貼在牆上的海報留念，並與二人合照，其後亦有不少一家大細迅速到達現場。

《闔家辣》5位演員再聚，埋位時的歡樂氣氛就如一家人。（電影公司相片）

《闔家辣》講述新冠病毒疫情在2019年爆發，讓一眾「打工仔」得以在家工作，最初因為可以無拘束地工作感到興奮，可是漸漸發現在家工作比上班更令人苦不堪言。Coba（呂爵安 飾）在家工作期間，每天就是跟家人困獸鬥，他無意中發現母親（梁詠琪 飾）的手工辣椒醬大受同事好評，決定說服家人一同製作辣椒醬在社交平台上放售，企圖轉移視線避免爭吵。沒想到迎合在家吃飯的需要，辣椒醬生意更上一層樓！

《闔家辣》的演員個人海報。（官方圖片）

可是潛藏多年的家庭矛盾又一觸即發，由選用哪款辣椒醬瓶子的爭拗逐一引爆，這個在家日常拉鋸戰，比他們的辣椒醬更辣！電影由吳君如主演兼監製、聯同鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan＠MIRROR）演出，新晉導演鄭晉軒執導，鄒凱光任執行監製，戲碼爆笑之餘更是充滿親情暖意。鄭中基與Gigi在戲中飾演鬥氣夫妻，Edan飾演二人愛兒，Edan與大姑媽吳君如感情要好，二人戲裏戲外皆展現濃厚親情。