網民意外發現《亞基拉》神秘彩蛋　隱藏訊息34年後終獲破解

由日本漫畫家兼動畫導演大友克洋執導的動畫電影《亞基拉》（AKIRA）是改編自導演的同名漫畫。該漫畫在1982年推出時，在西方世界引起極大迴響，更造成一波日本動畫風潮。隨著科技的進步，在電影上映差不多34年後，有網民發現隱藏彩蛋。
相信許多影迷還記得，新冠肺炎在2019年12月底來襲，當時日本人普遍要求取消2020年東京奧運，與電影一幕提及2020年奧運會取消（事件前147天）的畫面互相呼應。然而在各方的努力下，2020年東京奧運最終延遲一年後成功舉辦。沒想到，近日有網民又在動畫中發現了埋藏了近34年的彩蛋。
據該位日本網民表示，在《亞基拉》約第38分鐘，會有一張以羅馬拼音書寫的警告字句。該名網民在好奇心驅使下，嘗試解讀這張標語的意思。畫面中的羅馬拼音，從上至下分別寫有「DO SHITE」、「CONNA TO CO」、「MADE KA KA NA」、「KIYANAN NAI」、「NO！」、「IKAGEN NI」、「SEAY！MOU」。大概的意思是「為何連這個部分都要畫，NO！拜託放過我吧！」
相信這神秘彩蛋之可以隱藏近34年，是因為隨著科技的進步，動畫畫質有所提升，才會讓觀眾發現這個細節。網民解讀了訊息後，不少人也認為段文字道出了日本當時動畫師的血汗辛酸史。
《千與千尋》日本重播再掀熱潮 吉卜力親解續集傳聞及女主角原型日本服裝設計師和田惠美離世終年84歲 成奧斯卡得主兼三奪金像獎梅艷芳︱觀眾不滿「後藤」洗白近藤真彥 一文看清日本渣男真面目【千萬別抬頭】里安納度呼籲緊急熱線 影迷試打發現含有味彩蛋【鷹眼】大結局完整分析 20彩蛋終揭神秘勞力士手錶主人【蜘蛛俠不戰無歸】詳細分析片尾彩蛋 究竟要睇到邊度先好離場？