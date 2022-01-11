網民意外發現《亞基拉》神秘彩蛋　隱藏訊息34年後終獲破解

由日本漫畫家兼動畫導演大友克洋執導的動畫電影《亞基拉》（AKIRA）是改編自導演的同名漫畫。該漫畫在1982年推出時，在西方世界引起極大迴響，更造成一波日本動畫風潮。隨著科技的進步，在電影上映差不多34年後，有網民發現隱藏彩蛋。



當時網絡上有熱烈討論，《亞基拉》的預言會否成真？（《亞基拉》劇照）

相信許多影迷還記得，新冠肺炎在2019年12月底來襲，當時日本人普遍要求取消2020年東京奧運，與電影一幕提及2020年奧運會取消（事件前147天）的畫面互相呼應。然而在各方的努力下，2020年東京奧運最終延遲一年後成功舉辦。沒想到，近日有網民又在動畫中發現了埋藏了近34年的彩蛋。

東京國立競技場在戲中遭到破壞。（《亞基拉》劇照）

據該位日本網民表示，在《亞基拉》約第38分鐘，會有一張以羅馬拼音書寫的警告字句。該名網民在好奇心驅使下，嘗試解讀這張標語的意思。畫面中的羅馬拼音，從上至下分別寫有「DO SHITE」、「CONNA TO CO」、「MADE KA KA NA」、「KIYANAN NAI」、「NO！」、「IKAGEN NI」、「SEAY！MOU」。大概的意思是「為何連這個部分都要畫，NO！拜託放過我吧！」

有網民在電影上映差不多34年後發現神秘彩蛋。（非恵川ひこざ@2回接種マン Twitter 圖片）

相信這神秘彩蛋之可以隱藏近34年，是因為隨著科技的進步，動畫畫質有所提升，才會讓觀眾發現這個細節。網民解讀了訊息後，不少人也認為段文字道出了日本當時動畫師的血汗辛酸史。