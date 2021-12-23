【鷹眼】大結局完整分析　20彩蛋終揭神秘勞力士手錶主人

Marvel電影宇宙（MCU）劇集《鷹眼》（Hawkeye）昨日播出最後一集「原來聖誕是這樣」（So This Is Christmas?），跟Marvel影迷提早過聖誕節之外，還為之後的Marvel電影宇宙留下不少伏線，如今就率先跟大家解構。
注意！！！下文含劇透！！！
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在上一集結束前，伊蓮娜（Yelena Belova）向凱特畢夏普（Kate Bishop）傳來震撼短訊，原來後者的母親埃莉諾與「金霸王」有合作的關係，並在今集解釋了這個合作如何展開。事源是埃莉諾為了償還去世丈夫Derek Bishop所欠下的債務，被迫與「金霸王」合作。然而埃莉諾也非等閒之輩，她備份了「金霸王」的罪證，希望能夠中斷合作。
另一方面，奇連和凱特從伊蓮娜傳來的短訊中得知，原來「金霸王」指示埃莉諾殺死Armand Duquesne III，並嫁禍給未婚夫Jack Duquesne。由於埃莉諾想中斷合作，迫「金霸王」及其手下「運動服」黑幫來刺殺她。除此之外，上集也講到瑪雅知道她父親是被「金霸王」殺害後，用清理思緒來離開，然而「金霸王」卻知道瑪雅想叛變他，派「卡齊」去殺死她。
除了「卡齊」與瑪雅這場決鬥外，當然還有奇連與和伊蓮娜及凱特與「金霸王」的終極一戰。在三場大戰結束後，故事來到聖誕節，奇連帶同凱特來到他的農家，前者將勞力士手錶交到妻子Laura手上，承認了她就是退休復仇者成員，兼前神盾局特工19號。點擊下圖即睇大結局20個重點分析！！！
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