《華燈初上》年輕「蘇媽」何思靜為輔大校花　高中清純相曾登熱搜

台灣校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是由 Netflix劇集《華燈初上》編劇杜政哲執導，何思靜因為在劇中飾演蘇媽少女時期的女演員備受矚目，而她再與杜政哲合作，在電影中飾演校花。



何思靜在戲中飾演「校花」方琦然，戲中還有曾獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的李沐。（《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照）

現年23歲的何思靜參演了話題之作《華燈初上》，她在劇中飾演了蘇慶儀的少女時代，而成年版則由楊瑾華飾演。除了開始涉足影視界，她過去參演了不同的廣告、微電影及 MV，更被冠上「廣告甜心」的稱號。

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何思靜自2016年起以「統一多多」廣告踏入演藝圈，清純再加上甜美的笑容，成為廣告的新寵，她在2017年還與周杰倫合作一同拍攝手機廣告。當時她戴耳機的動作也掀起熱烈討論，更被封為「耳機少女」，19歲時已經與周杰倫合作，也可以算是歷任「J 女郎」之一 。 除此之外，她還拍攝過關於手遊、飲品、女性用品及眼鏡等不同類型廣告，堪稱新生代的廣告女王。

何思靜（前排右1）曾與周杰倫合作一同拍攝手機廣告，當時她更成為「耳機少女」。（何思靜 Instagram 圖片）

然而在踏入演藝圈前，何思靜早在高中時期已經憑清麗的模樣登上以高中生話題為主的刊物「高校誌」封面，被封為「人氣學生妹」。在完成高中課程後，何思靜入讀了輔仁大學資訊工程學系。她曾表示之所以選此學系，是因為可以有更實際的專長：「未來就算不走演藝路，出社會後才不怕沒飯吃。」

何思靜成為近期最受矚目的台灣新演員，杜政哲看好她的表現：「何思靜有初生之犢不畏虎的精神，表現很有渲染力。」不止擁有外貌，5歲開始習泳的她，更是高中泳隊成員之一，而且還懂得彈鋼琴，絕對是動靜皆宜。

《華燈初上》是何思靜的首部電視作品。（《華燈初上》影片擷圖）