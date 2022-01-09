戲院封院｜Netflix Disney+好戲上架　嚴選10套影視作品居家抗疫

由於新冠肺炎（COVID-19）變種病毒Omicron傳播率極高，近日更殺入社區，香港多地都需要進行強制檢測。政府日前更宣布再度收緊社交距離措施，由1月7日凌晨12時起直到1月20日，為期14天晚市禁止堂食，15類處所亦須關閉，當中包括戲院，香港影迷再度回歸串流平台如Netflix、Disney+、HBO Max等才有戲好睇！
居家抗疫究竟有咩戲好睇呢？接下來記者為影迷挑選10套影視作品，在家睇戲都唔會悶！
電影《梅艷芳》叫好叫座，累計票房超過6100萬港元，早前導演曾透露《梅艷芳》原片全長達4小時，當時不少影迷都講到勁想睇，現時終於等到《梅艷芳－導演版》面世，日前有消息指出Disney+一早已購入相關影片，會以劇集形式分5集播出，不過呢套要等一等，要到2022年2月2日星期三，大年初二下午4點正式上架。
由里安納度狄卡比奧以及珍妮花羅倫絲主演的Netflix獨家電影《千萬別抬頭》已經上架，電影以黑色幽默的形式諷刺現時美國的政治、教育、社會等問題，口碑相當不錯。
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