戲院封院｜Netflix有咩睇　《機械人之亂》《殭屍校園》填滿1月份

由於新冠肺炎（COVID-19）加上變種病毒Omicron在港肆虐，突然爆出多個傳播群組，政府為防止爆發第五波疫情，昨日（6/1）下令再度收緊防疫措施，戲院再度被封14日，因此由1月7日凌晨12時起至1月20日，為期14天影迷可以再度暫回Netflix、Disney+、HBO Max等等串流平台觀賞電影，而一月份的Netflix究竟有咩好睇呢？



嘉兒莫蕊茲今次需要扮演大肚媽媽。（劇照）

明日（7/1）將會有新戲上架，由曾演出《雨果的巴黎奇幻歷險》的嘉兒莫蕊茲（Chloë Moretz）擔正主演新片《機械人之亂》（Mother/Android），電影講述末日即將降臨，原定跟人類共存的機械人突然叛變群起造反，飾演年輕大肚媽媽的嘉兒莫蕊茲就要跟男友竭盡所能，在生BB前要到達唯一安全之地波士頓。

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這次機械人叛變會導致人類滅絕，而她們正需要面對這班從不需要睡覺、休息、不會停止殺人的敵人，更需要安全地穿越無人區，途中沒有補給站、沒有人類幫忙，需要不發出一點聲音及安靜地行動，否則就會引起成群結隊猶如喪屍一樣的機械人。

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