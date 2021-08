尚氣｜Marvel發布劉思慕巴士打鬥片　影迷質疑似成龍但唔湯唔水

Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》由劉思慕(Simu Liu)、梁朝偉、陳法拉、Awkwafina、張夢兒等人主演,Marvel Studios昨晚(20/8)再公開一條劉思慕和Awkwafina在巴士上的片段。



Marvel Studios昨晚(20/8)再公開一條劉思慕在巴士上跟他人打鬥的片段。(影片擷圖)

電影講到尚氣在逃離爸爸文武(梁朝偉 飾)的掌控後,暫且過上一般人的生活,但就因為他擁有的頸鏈令到一班壞人搵上門,逼得他不得不使出真功夫!

+ 12

不過有網民表示一睇這場動作片就似是在學成龍,還要學又學得不像樣,「要靠慢動作造氣氛已經冇左(咗)果(個)種爽快感,成龍D(啲)戲雖然對手都係一個一個上,但安排得好緊湊,畫面唔會有多餘空位比(俾)你覺得一條友打緊另一條友食花生,即係唔係想吹奏成龍,不過佢D(啲)打鬥戲既(嘅)拍法真係唔同境界,淨係呢1分鐘已經覺得打鬥場面差10皮。」

不少網民指出Marvel想將《尚氣》拍到有成龍味。(網上擷圖)

+ 4

有網民表示同意以上講法之餘,更回應「《成龍的特技》有講過,呢樣同其他打戲係唔同亦好睇得多,《尚氣》呢幕睇到著褸除褸,呢樣都唔係啲咩新招。」

成龍一段打戲曾被美國雜誌評為十大教科書式打鬥第二名。(劇照)

另外都有不少網民睇完片段都留言指出「我第一感覺都係成龍」、「打得唔好睇…..完全無動感」、「係2,30年前嗰種節奏」、「想學成龍又學到唔湯唔水」、「普通武打片咁,又唔係打得好睇」、「啲外國人當佢係Bruce lee(李小龍)同Jackie chan(成龍)咁」、更有人講到「搵甄子丹拍仲好睇啦」等等,覺得雖然打戲未算差,但就未有特式,似乎想拍出另一位成龍。其實套戲都未上,到底劉的表現如何,始終要睇過整場戲先可以下定論。

劉思慕要畀心機扭轉影迷印象。(劇照)

此外,有網民認為暫時只得一少部分不應就否定整部電影,都有人講到「其實打得好睇過之前套《黑寡婦》喎」、「可能外國人睇會ok嘅,但香港係功夫戲發源地,要外國人拍到一樣嘅水平係難啲,其實香港咁多叻嘅龍虎武師未乘機出去外國教拍功夫戲真係曬(嘥)左,不過外國又唔係咁多演員跟到香港功夫戲嘅要求。」