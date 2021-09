Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)近日上映,戲中多位演員都是香港觀眾熟悉的面孔,包括梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊及元華等。

成龍與楊紫瓊是港產動作片的代表人物。(視覺中國)

楊紫瓊為宣傳《尚氣》接受英國《衛報》(The Guardian)訪問,期間談及跟相識多年的成龍,她提到跟對方1992年合作拍攝電影《警察故事III超級警察》時,其中一場戲要從電單車跳到行駛中的火車,聽落都覺得危險,當時成龍叫楊紫瓊不要親自完成這個瘋狂的特技動作,但她說話:「你咁好人叫我唔好做,你自己成日做緊呢啲嘢」,成龍打趣地回應:「因為你做咗,我就要做一個更勁嘅!」。記者問楊紫瓊是否知道成龍真的認為女人應該留在廚房,而不是拍攝電影,她如此回應:「佢曾經咁講過,直至我踢佢屁股。」

楊紫瓊在荷里活發展理想,《尚氣》是她第二次演出MCU作品。(截圖)

此外,楊紫瓊談首任丈夫潘迪生,當年接拍《警察故事III超級警察》前4年時間,她暫別了影壇,就是為了婚姻:「真係好難選擇,我視婚姻為一個完整嘅存在,可能受亞洲文化影響,而我覺得要全心投入婚姻,我唔可以繼續飛去其他國家跳樓。」