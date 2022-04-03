《月老》紙紮女戲外真面目激似劉若英！呢一場恐怖戲份拍足兩個鐘

【月老／Disney+】《月老》中客串演出「紙紮女」並上演斷頭橋段的演員，真面目是有「小劉若英」美稱的黃栩薇。她以廣告出道，10年的影視資歷，拍過破百支廣告和20多部MV，不難在大小銀幕、逛告看板，日常生活看見她的身影，這回在《月老》一改過去仙氣印象，以恐怖扮相示人，她大呼過癮。



黃栩薇從台北藝術大學美術創作研究所畢業，曾赴法國巴黎高等美術學院研究所交換學程，現在不只是畫畫老師也是一位演員，去年她在電影《月老》嘗試「紙紮女」角色，一圓心中喜歡奇幻、恐怖、黑色幽默電影的喜好，她光是妝容就花了兩小時，直讚加了黑色眼淚為角色畫龍點睛，她提到排練過程比較困難的是，要配合被馬志翔所飾演「鬼頭成」，把頭拔掉的動作，光是這畫面就拍了很多次。

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而她去年不只在《月老》有演出，也有參與金馬獎拿下五獎的《美國女孩》，由於她和導演阮鳳儀是舊識，在疫情期間，因林嘉欣在香港較不方便提早來台，所以黃栩薇先擔任林嘉欣彩排走位的替身，光是家景就排了三天，可見認真程度。

黃栩薇大學時期因為她獨特的氣質，廣告第一次試鏡就成功，在眾多廣告經驗裡，印象最深刻的是到日本山上拍攝，突然傾盆大雨，讓回程的路途變得艱辛。她很幸運，每回拍廣告都是以美為主，其實這也造成了無形的壓力，她透露私底下喜歡的東西比較奇特，特愛昆蟲標本，還曾用這些靈感做過藝術個展。

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或許是學藝術的關係，她一言一行都不疾不徐、很有氣質，但她坦言過去曾因爲畫畫家裡有小小的家庭革命，因母親希望她未來出路有保障，擔心繪畫無法養活自己，不過「天下父母心，刀子嘴豆腐心」，她在高中考上美術班後，爸媽便大力支持，對於偶爾接戲、拍廣告，爸媽也沒什沒意見，她表示自己對很多事都平常心，但在愛裡相較偏執，情緒的大起大落只會出現在面對愛情，她笑稱：「自從經歷過起伏比較大的感情後，要生氣罵人、八點檔哭也可以。收及生命中好與壞變成表演」。她今年計畫，除了有更多藝術創作，也會有新作品與大家見面。

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