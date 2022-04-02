月老影評｜輪迴盡頭是什麼？大反派拆穿真實民間信仰最大謊言？

【月老影評／Disney+／柯震東／王淨／宋芸樺】《月老》是改編自九把刀自己多年前的同名小說作品，雖說是改編，不過劇本的情節主軸幾乎跟書中不太一樣；而這也正是這部作品成為電影的魅力所在，電影中不僅加入了反派的設定，也提及了更多關於生死、道德、與生命的輪迴因果觀，把愛情劇碼包裹在這些錯綜複雜的元素中，同時以絕美而特殊的視覺特效，建構了獨特臺灣民俗文化的的世界觀。



九把刀的《月老》就像科學怪人，是愛情、科幻、民俗的綜合體

《月老》從製作就可以看出，明顯的預謀了某種成功路線；在臺灣，電影的商業化是有一定脈絡可循的。臺灣電影如果要叫好的話（獲得獎項肯定、專業影評推薦），通常是走壓抑感情路線，題材不外乎親情、人生哲理等；而要叫座的話（商業上獲得一定程度的成功），幾乎就是青春愛情路線才有機會。而動作、或科幻類型因為成本考量，多半是以部分配套的形式出現在電影中。

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青春愛情劇，一直是臺灣做為商業成功電影的主要手段之一、也是強項。



正因為動作、科幻拍攝的成本是可預期的耗費大，製作時製片方也就會考量，在整體劇情呈現上，有機會使用更多成本低的文戲畫面（對白劇情）撐過場，同時又是觀眾會喜歡的元素做結合。所以像是《艋舺》、《角頭》等，就是以江湖兄弟情來包裹動作戲，而科幻類型，可能就是以鬼或民俗作為製作特效的題材，像是《紅衣小女孩》或是《第九分局》、《緝魂》等。

臺灣電影中，看似大膽實則縝密安排的、嘗試性創新作品

《月老》兼具了臺灣電影商業成功的類型，同時也變化出了創新。



九把刀明顯並不想浪費自己的強項，故事中填滿主軸劇情的部分，就是以自身擅長的青春愛情為主，雖免不了令部分人覺得俗套的劇情，卻依舊是許多觀眾喜愛的重點；而負責電影中動作與科幻元素的部分，是以臺灣民俗建構的世界觀，有別以往使用『鬼』為題材的作品，多半會包裝成驚悚恐怖，這部電影以獨特的中二魅力與別緻的視覺呈現，扭轉這類題材，成為獨具風格的奇幻作品，也成為臺灣在製作同時可以發揮動作與科幻的類型片中，一種新的可能嘗試。

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然而就個人覺得可惜的部分，新穎的世界觀建構並沒有得到很好的發揮空間，反派本身的劇情堆疊不夠、稍嫌沒有張力，整體愛情情感戲部分的情節偏多且老套；但與此同時，也是有看到許多九巴刀的書迷，反而評論感情戲的部分被刪除很多、覺得反派突兀，認為感情堆疊的不夠。這也許終究就是一個兩難，一部電影的主軸、重心想放在哪？又該放在哪？電影最終最好的呈現，其實就是每個人心裡天秤的重端。

儘管如此，我還是認為反派的加入替電影增添了厚度，包含一些對人生哲理與生命議題的思考，甚至覺得還可以刻劃的再更深刻一些。

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劇情的最後，關於道謝與道歉

以下內容有劇透



看完電影後，想必有不少人疑惑反派最終消亡的理由。主角打敗反派的呈現方式，意外的沒有用純粹英雄救美式的驍勇情節，反而是主角因為想起了自己的前世記憶，突然向反派不停嗑頭道謝，反派就自己消亡了；也許一時看到會覺得莫名奇妙，但這在畫面上的呈現，意外地非常有力道，細想背後蘊含的道理，便會覺得那嗑頭更加深刻不平凡，它呈現的是臺灣民俗宗教裡有趣的課題，也就是關於因果報應與輪迴。

電影中，鬼頭成在陰間做了幾百萬「牛頭」，一度認為靈魂反覆輪迴並沒有意義，讓靈魂脫離苦海的「彼岸」一直都看得見，卻永遠到不了。（《月老》劇照）

反派內心最憤恨不平的一直都不是當年遭到了背叛，若是如此，他根本不會答應月老要做牛頭馬面；反派自己最後也提到，數百年了，他從殺人變為殺鬼，為的究竟是什麼？看到自己的土匪夥伴們，各個都轉世、還轉世無數次，並在這當中還漸漸化解自身的陰德，在下輩子裡做個好人與平凡人，他心裡總覺得憤恨不平；然而也正是這個不平，反而證明了他其實不想再做惡；但偏偏，他不知為何而開始的、也就不知該為何而結束。輪迴盡頭是什麼？生命的盡頭是什麼？做這一切的意義究竟是為什麼？所為彼岸在何方？無法達到答案，就無法停止。

電影甫開場便說明了，「西方極樂」、「淨土」、「彼岸」等地方，靈魂至少在幾千萬年間都不會去得到。

一個真誠的道歉，化解千仇萬恨；一句真心的感謝，值得世間美好。



最終男主角的道謝讓反派想起不殺的理由，生命是很微小薄弱又很可貴的，關於生命的意義，就是存在本身，能活著真好、能感受到活著就是件好事了。一個誠心誠意的道謝，用的卻是像道歉的下跪磕頭動作，也呼應了反派想要有人理解、記起他的仇恨與不甘；也許終究不知道當初是為了什麼而做的，可竟然不知道為何，那又何必堅持執念呢？曾經開心活過的日子，那是最值得的，我想反派最後放下，也不過於此。

因果輪迴強調的從來不是報應，而是此世此生、此時此刻，就做個好人，善良快樂而知足的人。

最終男主角的道謝讓反派鬼頭成想起「不殺」的理由。（《月老》劇照）

我很開心此生能遇見你這樣過

謝謝你、對不起、我愛你真心誠意的這三句話，是人生中最有力量的，而《月老》將這三個概念都包裹在這個主題裡。曾經被傷過的才會明白他人的痛苦；當有人真心的對自己說這三句話時，那是一種如釋負重、活著真好，就算人生真的好難，也會有被安慰的感覺。

男主角在最後不僅是用感謝感化了反派，也是因為想起那短暫的生為蟬的一生，那開心的七天讓他有所體悟；對應到此生能與女主角共度的時光，他明白了知足的幸福是什麼樣的感覺，所以他對女主角的感情也才不再有眷戀與堅持。與你共度的此生已是現在的全部，沒有必要再要求未知的來生與下段日子。生命的可貴在於一去不復返，所以活著的人要繼續過好當下，不是為了忘記死去的人，而是為了延續那段曾與之共處的開心時光。

死亡是所有生命的前提，也是活著的理由；所以在到死前的那一天為止，好好活著。



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Chen Han，原文：月老》輪迴的愛情故事，包裹人生的課題】