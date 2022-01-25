《搏擊會》騰訊上架遭強改經典結局　盤點10部含雙結局的經典電影

經典電影《搏擊會》（Fight Club）在1999年上映時備受爭議，全球票房未達到發行商的預期。可是之後電影推出DVD，卻意外地在商業上取得成功，還在2009年，電影上映十周年之際，獲《紐約時報》稱為「定義我們這個時代的邪典電影」（defining cult movie of our time）。沒想到近日電影又再出現爭議，原因是電影在「騰訊視頻」上架時，結局竟然與原版不同，而中國式結局一出，甚至惹來部份中國網民不滿。



《搏擊會》由畢彼特及Edward Norton主演。（《搏擊會》劇照）

《搏擊會》由曾獲金球獎最佳導演獎的美國導演大衛芬查（David Fincher）執導，畢彼特（Brad Pitt）、Edward Norton、Helena Bonham Carter及謝拉力圖（Jared Leto）聯合主演，電影圍繞一名患上失眠症的大公司職員遇上商人Tyler Durden的故事，兩人因此創立了「搏擊會」。相信有看過的影迷都會記得，結局最後是主角殺死了他人格分裂的「分身」Tyler Durden，之後他與Marla Singer一起手牽手，望著窗外的所有建築物倒塌。

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然而據外國傳媒《Vice》報道，《搏擊會》近日在「騰訊視頻」上架，爆炸場景遭到刪去。之後以文字交代結局，指出「透過Tyler Durden提供的線索，警方迅速了解整個計畫，並將所有犯罪分子緝拿歸案，因此成功阻止了爆炸發生」，之後還交代了Tyler Durden的去向「在審判完結後，Tyler Durden被送往精神病院接受心理治療，他在2012年已經出院」。

《搏擊會》近日在「騰訊視頻」上架時出現了中國式的新結局。（《搏擊會》劇照）

目前不清楚甚麼原因要把原版結局改變，而「騰訊視頻」則拒絕評論事件。然而報報引述知情人士指，有指這部電影經版權擁有方修改後，然後才獲得政府批准播放，並轉售給串流平台上發行。這部電影的中國發行商為Pacific Audio & Video Co.，是廣東電視台的附屬公司。其實《搏擊會》僅曾在上海國際電影節期間在中國戲院放映，但這部電影在「豆瓣」上獲得了超過74萬條評論及高達9分（滿分：10分）。至於擁有這部電影製作公司20th Century Fox的迪士尼則暫時沒有回應事件。

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然而這修改版的結局惹來部份中國網民不滿，不少人都在微博撰文表達意見。其實除了這部電影外，其實有不少電影因需要在中國上映而修改了結局。點擊下圖立即了解其餘9部電影！！！