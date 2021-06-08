周星馳騰訊視頻攜手開拍網路電影　清爽短髮Look拍片引網民熱議

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-08 12:34

昨日（7/6）騰訊視頻發表接下來的網路電影專案，公開了接下來發展網路電影的計劃，宣布將與周星馳的星輝公司合作製作網路電影。

騰訊視頻6月7日發布即將發展網路電影，將與周星馳的星輝公司合作。（微博圖片）

騰訊視頻在發布會上都有提及自製電影戰略合作計劃，星爺將會擔任其中部分作品的監製，他更有為此而拍片：「大家好！我是周星馳，很高興和騰訊視頻在網絡電影上有深度合作，希望在這個新的領域，可以為大家帶來更多好的作品，一起加油！」

周星馳為發布會拍片。（影片擷圖）

目前騰訊視頻並未公開與星輝公司合作製作的網路電影具體題材、播出日期等內容，不過網民反應都有不同，分別寫下了「晚節不保系列」、「大導的進入必將改變網大格局」、「好像現在挺多網路電影，時代不一樣了啊叭（吧）」、「掛名」、「幸好周星馳這三個字還能值點錢吧」等留言，有人期待之餘都有人不看好。

有人留言指出這是星爺的「晚節不保系列」。（網上擷圖）

不過除了可以再看到星爺的作品外，不少網民都聚焦在他的新髮型上，出奇地看到他疑似剪短髮引起網民熱議「剪了頭髮還是紮了辮子了呀」、「短髮？」、「哇偶哇偶好新鮮」、「星爺還是一樣的帥」、「紮了頭髮明顯耳邊還有一些白髮」。其實看起來似剪短頭髮更似紮辮，加上已經很久沒有見過星爺短髮，所以更令大眾感到神奇。

周星馳於九十年代初開始涉足樓市。（資料圖片）