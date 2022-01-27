傳騰訊曾為贊助電影提兩大要求　胸部愈大愈好兼唔要黑人演出

騰訊近日可謂成為熱話，先因為強改經典電影《搏擊會》（Fight Club）的結局引起全球影迷關注，再有曾任「騰訊視頻」影視項目製片人的張萌涉嫌犯罪，遭解僱後移送公安機關處理。之後有外國傳媒報道，透露由騰訊贊助的電影有兩大「特殊」要求。



由畢彼特及Edward Norton主演的《搏擊會》，早前在「騰訊視頻」上架後，有中國影迷發現經典結局遭修改。（《搏擊會》劇照）

現年28歲的SIE Santa Monica Studio電子遊戲作家Alanah Pearce近日接受《TheSerfsTV》的線上訪問，談到與騰訊商討開發電影前，需要處理一堆「有問題的廢話」。她表示：「我有一個朋友有一部由騰訊提議製作或由騰訊贊助的電影，而他們希望『沒有黑人』及『較大的胸部』。騰訊有的大部份規則，我覺得也可以套用在部份3A（AAA）的遊戲上。」

有中國網民在微博發布修改版的《搏擊會》結局。（微博擷圖）

Alanah Pearce欲言又止，表示不願意具體討論那部電影及電子遊戲：「因為我擔心遭到騰訊起訴，但這是我聽過的傳聞。我不確定這是否真實的。」然而她最後認為騰訊出版的遊戲，「角色需要有更大的胸部，或需要有更白的膚色等有問題的廢話」。

Alanah Pearce早前接受《TheSerfsTV》訪問，談到騰訊在製作電影時的要求。（影片擷圖）

其實演員的膚色近年屢成為荷里活的爭議，包括是否用黑人接替占士邦角色，迪士尼兩部真人版電影《小魚仙》及《雪姑七友》的選角都樣引起極大爭議，前者找來黑人女歌手Halle Bailey擔任女主角；而後者則找來拉丁裔女星Rachel Zegler主演。

Rachel Zegler是美籍混血女星，父親是波蘭裔，而母親則是哥倫比亞拉丁裔，她早前憑《西城故事》獲得金球獎。（《西城故事》劇照）

除此之外，騰訊在本月25日公布了反舞弊通報，指去年反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件約50宗，近70人因觸犯「騰訊高壓線」被解僱，約10人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，其中包括曾參與製作《你是我的榮耀》及《鬼吹燈之精絕古城》等劇的「騰訊視頻」影視項目製片人張萌。

據了解，張萌去年10月涉嫌違法被查，當時有傳或與鄭爽陰陽合同逃稅的《只問今生戀滄溟》（原名：《新倩女幽魂》）有關。不過當時騰訊回應稱，指張萌違反「騰訊高壓線」。