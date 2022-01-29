Netflix《解禁男女》徐玄大玩SM用具　「雖然我唔識但學得好快」

Netflix韓國新戲《解禁男女》由少女時代成員徐玄、U-KISS成員李濬榮主演，電影改編自以「SM」為主題的同名人氣限制級漫畫，講述一名辦公室女職員意外發現公司同事的秘密後，從公司上司下屬關係發生了逆轉的浪漫戀情。



《解禁男女》改編自同名網路漫畫，徐玄飾演冷酷慾女「鄭智宥」，李濬榮扮演有SM性癖好的「鄭智厚」，因為把購買的SM用品寄到公司，被她誤收快遞，性癖好因此被揭穿。徐玄拋開玉女形象，大玩情趣手銬、皮鞭。（劇照）

電影將會講到擁有特殊性辟好的男主角李濬榮是個外表帥氣、個性穩重的公司代理，在女同事們之間擁有超高人氣。因一次不小心將「SM成人用具」窩釘頸圈寄到公司，在陰錯陽差下被女主角徐玄誤收並發現，原本他想扮是買給家中的狗狗，但他的秘密還是被揭穿。

由於兩人的名字很相似，因此很易搞亂，徐玄誤收李濬榮的SM成人用具。（影片擷圖）

後來李濬榮向徐玄提出：「你可以成為我的主人嗎？」再一步步教導徐玄用SM成人用具，徐玄回應：「雖然不知道你想要我怎樣做，但我學得很快。」及後兩人將會展開一段搞笑有趣的愛情故事，《解禁男女》將於2月11日上架。

後來李濬榮向徐玄提出：「你可以成為我的主人嗎？」（影片擷圖）

徐玄在少女時代中作為年紀最輕的，過往一直保持甜美乖乖女形象，今次化身女上司，突顯出優雅成熟且性感的魅力，據知在服裝造型上都會比以往大膽，十分好奇她又再帶出另人刮目相看的表現。

徐玄為了李濬榮學玩SM。（影片擷圖）

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