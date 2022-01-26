《龍馬精神》成龍為劇情扮平民樣勁殘　見女兒男朋友即變雙面人

由成龍、「謀女郎」劉浩存、郭麒麟主演的電影《龍馬精神》於去年9月開機，現已定檔於2022年12月31日上映，官方於今早（26/1）發布新海報。三人一馬坐在地上，父女相靠、情侶牽手、不過外父似乎不太滿意這位女婿。
除了海報外，官方更公布首條《龍馬精神》預告片，講到劉浩存帶男友郭麒麟返屋企見家長成龍。不過成龍就在見郭麒麟和女兒時，擺出兩款不同的面貌，化身成為雙面人，但也不難理理解凡是爸爸都會想保護好前世情心，免得寶貝女兒受傷害。
不過整條預告最受人觸目的必數成龍的造型，擔任爸爸的他不但止成為「雙面人」，更成為了一個普通人，他着上普通衛衣及運動長褲，頭髮沒有特別梳好，似乎仲以化妝再將自己化得更加殘，頓時令人想起其實成龍都已經67歲，現時仍然拍緊動作片。雖然他今次演爸爸，對住女兒男朋友就黑面，對住女兒就扮傻、傻笑，不過戲中他更要跟一隻馬有大量對手戲，更要在馬路上帶着女兒一同騎馬，又要訓練郭麒麟練功，講述他擔任拍龍虎武師的故事。
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