Netflix 2022電影｜金宇彬復出之作《末日騎士》　徐玄化身SM女王

Netflix近年都陪伴着未能入戲院睇戲的影迷，截至目前爲止，Netflix在韓國影視界投資超過1兆韓圜（約650萬港元），自2016年到2021件起，共推出超過130套韓國電影，而官方今日宣布，2022年同樣會有超過24部的作品面世，當中包括電視劇以及電影，演員大部分都是影帝、影后級人物！



《魷魚遊戲》推出後大受歡迎。（劇照）

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劇集部分1月28日首播的《殭屍校園》先打頭陣，繼續大玩喪屍元素，講述殭屍病毒擴散至一間中學的故事。日前Netflix官方公布了韓版《紙房子》的預告，一眾主角包括有劉智泰（教授）、金侖珍（談判長）、朴海秀（柏林）、全鍾瑞（東京）、李原種（莫斯科）、金智勳（丹佛）、張允珠（奈洛比）、李玹雨（里約）、金志勛（赫爾辛基）以及李奎浩（奧斯陸）等人，相當令人期待！

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電影部分由徐玄的《解禁男女》率先登場，更有由金裕貞主演的愛情電影為《20世紀少女》以及影帝薛景求、朴海秀主演的《夜叉：浴血諜戰》、周元化身為特工的動作電影《救命卡特》，還有聚齊劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐等演員的《極速首爾》以及由導演延尚昊執導的年度重磅科幻大作《靜E》，另外更有HA ILKWON網絡漫畫原著《魔幻之音》、《天外謎蹤》、曹義錫導演與跟金宇彬合作的《末日騎士》、《20世紀少女》等Netflix自制的韓國電影。

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