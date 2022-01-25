飯戲攻心｜黃子華拍《乜代宗師》蝕錢自覺搵笨：做返演員好啲！

Do姐鄭裕玲和黃子華因電視劇《男親女愛》而成為經典情侶，近日子華神為賀歲片《飯戲攻心》宣傳，跟導演陳詠燊（Sunny）接受由Do姐主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，數起《男親女愛》原來已是22年前！



鄭裕玲和黃子華拍《男親女愛》已是22年前！（官方提供）

昔日拍檔碰頭，Do姐先追問子華為何今次只參與演出，沒有投資做老闆，子華苦笑回應：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過三千萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲，而且難得導演 Sunny 找我演出前已有完整劇本，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應下來。」而Sunny亦坦言今次創作以一個家、六個人、四餐飯，運用一個場景去完成整部戲，對他而言很具挑戰性。

子華自言現時唔會改劇本、對白。（《飯戲攻心》預告截圖）

《飯戲攻心》劇本堪比莎士比亞

Do姐回想當年與子華拍劇時，子華不時大量改劇本對白，Do姐算舊賬妙問他今時今日有否仍繼續這習慣，子華妙答：「我今次以舞台劇演員心態去演這部電影，所有收到的劇本我都當是莎士比亞的劇本，試問你又點會去改沙翁的劇本呢？」

子華跟Do姐就連傾偈都一樣有火花。（官方提供）

子華神早前巧通發哥。（電影截圖）

子華透露沒戲開的日子，自己會注重保健身體，閒時睇醫生調理身子、多做運動，有次睇醫生還撞到發哥。提到發哥，Do姐即追問可有跟發哥跑步，子華笑言發哥做運動的時間，他才開始作息。不過那次在醫館撞到發哥，子華覺得不可思議的說：「發哥又真的很熱心教我跑步，還要在人來人往的電梯大堂，講足十分鐘，很有心，且毫無架子。」Do姐順勢託子華下次撞到發哥，幫她帶句話，邀請發哥上她的節目；子華對Do姐的要求承諾無問題，但不知下次幾時會撞到發哥！