黃曉明Angelababy離婚｜6年無合作　《何以笙簫默》結局最心痛

藝人黃曉明和Angelababy（楊穎）今午（28日）同時在微博上宣布離婚，並寫下「感恩過去所有，未來仍是家人！」並互tag對方帳號，正式宣布結束6年夫妻關係。



過往一直有傳黃曉明和Angelababy婚變，不過由Angelababy楊穎工作室發布的聲明可見，兩人於日前才辦妥相關手續，非常將會共同扶養孩子，陪伴孩子的成長。

2015年Angelababy與黃曉明喜結連理，傳斥資2億人民幣舉辦「世紀婚禮」，動輒半個娛樂圈的藝人們前去婚禮為這對「金童玉女」送上祝福，婚禮有指一共有2,000人出席，創下明星婚禮的紀錄。（資料圖片）

黃曉明和Angelababy於2009年拍拖，2014年2月，黃曉明在Angelababy生日當天揸林寶堅尼跑車現身，並送上該跑車作為Angelababy的生日禮物，兩人正式承認已拍拖四年。後來二人在2015年結婚並於2017年生下兒子。

《一場風花雪月的事》

兩人首次合作為拍攝電影《一場風花雪月的事》，不過當時黃曉明屬客串形式，戲中兩人為情侶關係，在感情上遭遇了很大危險，兩人分分合合，而楊穎也一直把自己陷入到深深的矛盾心理之中，因此在拍戲時，整個人變得特別的壓抑，不過她就憑該角在贏得第一屆倫敦國際華語電影節最佳女主角。

Angelababy在《何以笙簫默》中選擇成全黃曉明和楊冪。（劇照）

到了2015年黃曉明和Angelababy已經結婚，當時兼任《何以笙簫默》監製的黃曉明在電影開拍前3日才打電話叫Angelababy演出，事關他不想戲中的女主角楊冪不舒服、二來怕出戲，但始終未能找到比Angelababy更適合的人選，才會讓她加入。

不過在戲中兩人名義上是兄妹，但彼此沒有血緣關係，何以玫（Angelababy 飾）單戀着優秀帥氣的何以笙（黃曉明 飾），不過在得知何以笙痴戀趙默笙（楊冪飾演 飾）後，她便選擇了成全兩人，自己退出這段關係，成為了戲中最令人心疼的角色。

直到2016年的《封神傳奇》，黃曉明飾演被妲己（范冰冰 飾）的謎咒所困多年的楊戩，而Angelababy則飾演真身為木偶，被申公豹（古天樂 飾）改造為「藍蝶」，但Angelababy就憑此戲獲得了第12屆金話梅電影選舉最爛女演員，及後兩人再無一同合作拍電影。