情人30周年│梁家輝從影以來最大尺度演出　與未成年少女激情纏綿

由凱撒電影獎最佳導演Jean-Jacques Annaud執導，梁家輝及Jane March主演的《情人》（The Lover或L'amant）在1992年上映時引起極大爭議，戲中有大量全裸戲份，更有大尺度的床戲，當時還傳出性愛戲是「真槍實彈」，讓女主角逃到法國，遠離電影所帶來的紛擾。



由梁家輝及Jane March主演的《情人》改編自法國作家Marguerite Duras同名小說。（《情人》劇照）

1992年上映的《情人》改編自法國作家Marguerite Duras同名小說，故事發生在1929年法屬殖民地越南，講述中國富商與法國貧窮少女之間一段跨越種族和年齡的禁忌之戀。電影反應出當時民風保守的越南存在黃種人與白人的種族歧視、社會階級與年齡差距等不同社會問題。然而當時的人更關注的是梁家輝及Jane March在《情人》中的大量露骨性愛戲。由於兩人在戲中有大量的正面全裸床戲，甚至傳出過性愛戲是「真槍實彈」，然而兩位主角否認有關說法。

這部大尺度的電影是女主角Jane March的電影處女作，電影開拍時只有17歲。（《情人》劇照）

當時這部電影為女主角Jane March帶來很多紛擾，她在1992年10月接受《洛杉磯時報》訪問時表示：「我這輩子從來沒有拍過電影，從來沒有演過戲。我第一次看完整部電影時，我坐在試映室哭了。我的冒險結束了，我人生首次的冒險要結束。」

梁家輝在2009年12月中時，回憶當年拍攝《情人》的性愛戲時，請來其妻子來監審拍攝其床戲，他指這是對自己妻子的尊重；而女主角Jane March也否認兩人的性愛戲是「真槍實彈」，當時更指出拍攝時只有17歲的Jane March有5至6名「動作」替身，而導演Jean-Jacques Annaud還指出，因為性愛床戲經過精心編排，導致觀眾覺得兩人是「真槍實彈」拍攝。

兩人的性愛戲讓梁家輝被外國傳媒封為「亞洲最性感屁股」，而這也是這也是他從影以來尺度最大的演出。（《情人》劇照）

至於男及女主角的人選，導演Jean-Jacques Annaud為此苦惱了很久，原因是一直找不到合適的女主角，導致導演懷疑自己對女性失去興趣：「我開始擔心我自己的身心是否出了什麼狀況？在這麼多年輕貌美、上帝創造的美麗寵兒，竟然沒有一個能引起我身心任何一點興趣的女孩。」幸好Jean-Jacques Annaud的妻子偶然在一本英國雜誌發現Jane March，讓導演如獲至寶。

有傳美娜祖華維茲及Samantha Mathis曾試鏡Jane March這角色。（《情人》劇照）

導演在男主角的人選也找了好一段時間，因為他發現當時荷里活的華裔演員大部份都是擅長武打動作片，於是他轉往亞洲尋求，最終意大利名導Bernardo Bertolucci推薦了梁家輝。當時梁家輝曾擔心自己的英語能力不足，而遲遲不敢接這角色，最終導演花了很長時間說服他，才讓他接受，事後證明這是完美的選擇。

Jane March拍攝時大約17歲，而小說角色的真實年齡為15歲半，所以Jane March在戲中欺騙梁家輝。自己是17歲，但其實是15歲。（《情人》劇照）