【飢餓遊戲十周年】珍妮花羅倫絲成影后　細妹大個女變火辣小美人

由珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、Josh Hutcherson及里安咸斯禾夫（Liam Hemsworth）主演的《飢餓遊戲》（The Hunger Games）在2012年上映，3年後就推出最終回《飢餓遊戲終極篇：自由幻夢2》（英語：The Hunger Games: Mockingjay – Part 2），然而十年過去，相信影迷對於戲中的角色仍然深刻，究竟這班演員經過十年的洗禮，是否仍活躍於大銀幕呢？



珍妮花羅倫絲飾演女主角凱妮絲艾佛丁。（《飢餓遊戲》劇照）

第一位要數的當然是女主角，飾演凱妮絲艾佛丁的奧斯卡影后珍妮花羅倫絲。她在接演這部電影之後，曾憑《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）獲得第85屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎及第70屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎，成為前者第二年輕的影后。當年美國女星Marlee Matlin憑《無言的愛》（Children of a Lesser God）以21歲之齡成為奧斯卡影后。

珍妮花羅倫絲主演憑《失戀自作業》，在2013年成為奧斯卡影后。（《失戀自作業》劇照）

在這十年間，珍妮花羅倫絲變化可謂相當大。她先憑《騙海豪情》（American Hustle）獲得金球獎最佳女配角獎，再憑《歡姐當自強》（Joy）而再度成為金球獎音樂喜劇類最佳女主角，並再次入圍角逐奧斯卡金像獎影后寶座。可惜最終敗給《抖室》（Room）貝兒娜森（Brie Larson）。

珍妮花羅倫絲之後再憑《歡姐當自強》成為金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（《歡姐當自強》劇照）

除此之外，珍妮花羅倫絲的戲路愈拍愈廣，她先後參演了《太空潛航者》（Passengers）、《媽媽！》（mother！）及《紅雀特工》（Red Sparrow），而尺度也愈來愈大，最終在及《紅雀特工》中全裸上陣，而這作品的導演就是跟她合作三部《飢餓遊戲》的奧地利導演Francis Lawrence。另外，她還演出了Netflix電影《千萬別抬頭》及《變種特攻：黑鳳凰》。

珍妮花羅倫絲在《紅雀特工》不惜全裸演出。（《紅雀特工》劇照）

除了演藝事業外，最哄動當然是2014年8月底發生的私密照片洩露事件，當時她半裸自拍多達60餘張的私隱照片在網上流出。據了解，當時黑客入侵iCloud儲存空間漏洞盜取圖片，而珍妮花羅倫絲的發言人表示將採取法律手段追究責任。

《飢餓遊戲》不經不覺都踏入十周年。（《飢餓遊戲》劇照）

在2019年2月，珍妮花羅倫絲宣布與畫廊藝術總監Cooke Maroney，同年9月成為夫妻，而兩人即將迎來新生命。至於前荷里活監製Harvey Weinstein在2020年遭重判入獄23年，對於珍妮花羅倫絲都終於鬆一口氣。

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