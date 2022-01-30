90年代女神Bridget Fonda息影20年　最新近照流出驚變雙下巴大媽

現年58歲的Bridget Fonda曾演出過不少為人熟悉的影視作品，當中包括《教父3》（The Godfather Part III）、《危險關係》（Jackie Brown）、《雙面女蠍星》（Point of No Return）及《猛龍戰警》（Kiss of the Dragon）等，為她帶來一次艾美獎及兩次金球獎提名。



Bridget Fonda在2002年完成電視電影《冰雪女王》（Snow Queen）後宣布息影，最後一次公開露面是出席2009年上映的《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）首映，之後就完全遠離鎂光燈。近日有英國傳媒拍到她的近況，崩壞模樣嚇親唔少網民。



Bridget Fonda在2002年完成電視電影《冰雪女王》後宣布息影。（《冰雪女王》劇照）

Bridget Fonda出身自荷里活極出名的「Fonda」家族，爺爺Henry Fonda與姑媽Jane Fonda都曾獲奧斯卡影帝后，而父親Peter Fonda也曾入圍角逐最佳原創劇本獎。雖然Bridget Fonda的名氣不及他們，但都入圍角逐艾美獎迷你劇或電視電影女配角獎、金球獎最佳電影女配角獎及金球獎最佳迷你劇或電視電影女主角等。

Bridget Fonda曾參演由昆頓塔倫天奴執導的《危險關係》。（《危險關係》劇照）

不過Bridget Fonda在2003年2月於洛杉磯遭遇上嚴重車禍，導致脊椎骨折，她最終選擇退出演藝圈，而Bridget Fonda最後一次公開露面是與丈夫，美國著名音樂家Danny Elfman出席由好朋友昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《希魔撞正殺人狂》洛杉磯首映，電影在2009年上映。

Bridget Fonda與李連杰合作《猛龍戰警》。（《猛龍戰警》劇照）

12年後，有英國傳媒拍到Bridget Fonda開車載17歲兒子外出或戴著口罩出門放狗的照片。Bridget Fonda的昔日一頭金髮，隨著時間流逝，變成黑色，而且還有不少白髮。她的身型變得臃腫，還露出雙下巴，與普通美國媽媽無異。相信褪去明星光環，過著自己喜歡的生活，就是Bridget Fonda一直以來最想要的事。

Bridget Fonda曾是90年代炙手可熱的女星，她因在《教父3》飾演記者而開始為人熟悉。（《教父3》劇照）

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