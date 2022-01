90年代女神Bridget Fonda息影20年　最新近照流出驚變雙下巴大媽

現年58歲的Bridget Fonda曾演出過不少為人熟悉的影視作品,當中包括《教父3》(The Godfather Part III)、《危險關係》(Jackie Brown)、《雙面女蠍星》(Point of No Return)及《猛龍戰警》(Kiss of the Dragon)等,為她帶來一次艾美獎及兩次金球獎提名。



Bridget Fonda在2002年完成電視電影《冰雪女王》(Snow Queen)後宣布息影,最後一次公開露面是出席2009年上映的《希魔撞正殺人狂》(Inglourious Basterds)首映,之後就完全遠離鎂光燈。近日有英國傳媒拍到她的近況,崩壞模樣嚇親唔少網民。



Bridget Fonda在2002年完成電視電影《冰雪女王》後宣布息影。(《冰雪女王》劇照)

Bridget Fonda出身自荷里活極出名的「Fonda」家族,爺爺Henry Fonda與姑媽Jane Fonda都曾獲奧斯卡影帝后,而父親Peter Fonda也曾入圍角逐最佳原創劇本獎。雖然Bridget Fonda的名氣不及他們,但都入圍角逐艾美獎迷你劇或電視電影女配角獎、金球獎最佳電影女配角獎及金球獎最佳迷你劇或電視電影女主角等。

Bridget Fonda曾參演由昆頓塔倫天奴執導的《危險關係》。(《危險關係》劇照)

不過Bridget Fonda在2003年2月於洛杉磯遭遇上嚴重車禍,導致脊椎骨折,她最終選擇退出演藝圈,而Bridget Fonda最後一次公開露面是與丈夫,美國著名音樂家Danny Elfman出席由好朋友昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導的《希魔撞正殺人狂》洛杉磯首映,電影在2009年上映。

Bridget Fonda與李連杰合作《猛龍戰警》。(《猛龍戰警》劇照)

12年後,有英國傳媒拍到Bridget Fonda開車載17歲兒子外出或戴著口罩出門放狗的照片。Bridget Fonda的昔日一頭金髮,隨著時間流逝,變成黑色,而且還有不少白髮。她的身型變得臃腫,還露出雙下巴,與普通美國媽媽無異。相信褪去明星光環,過著自己喜歡的生活,就是Bridget Fonda一直以來最想要的事。

Bridget Fonda曾是90年代炙手可熱的女星,她因在《教父3》飾演記者而開始為人熟悉。(《教父3》劇照)

