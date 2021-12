哈利波特│湯姆費頓分享20年前片場短片　丹尼爾烈格夫出奇招搶鏡

近日「馬份」湯姆費頓(Tom Felton)在其社交平台分享20年前的拍攝花絮,丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)及「榮恩」路拔格連(Rupert Grint)都在場。



當年的4位童星,如今已經超過30歲了。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)上月正式踏入上映20周年後,而全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日HBO Max上架,帶粉絲回到霍格華茲,並請來一眾演員及幕後團隊,分享當年的拍攝趣聞及秘密。

《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日HBO Max上架。(《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照)

而《哈利波特》男星湯姆費頓早前率先在Instagram分享了當時他與愛瑪屈臣在片場玩「Slaps」時的遊戲片段,而前者更寫道:「永遠都是最有競爭力的一位。」,並附有「Throwback Thursday」的標籤。

「妙麗」愛瑪屈臣一向都是最不服輸的一位。(《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》劇照)

從片場的佈置來看,應該是戲中胡奇夫人教導他們首次使用飛天掃帚(Broomsticks)的情景。除了湯姆費頓及愛瑪屈臣正在玩耍之外,還見到熱烈旁述比賽的丹尼爾烈格夫。另外還有在旁觀戰的「榮恩」路拔格連及Jamie Waylett。