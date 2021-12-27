哈利波特│湯姆費頓分享20年前片場短片　丹尼爾烈格夫出奇招搶鏡

近日「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）在其社交平台分享20年前的拍攝花絮，丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）都在場。



當年的4位童星，如今已經超過30歲了。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）上月正式踏入上映20周年後，而全新作品《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日HBO Max上架，帶粉絲回到霍格華茲，並請來一眾演員及幕後團隊，分享當年的拍攝趣聞及秘密。

《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》將在明年1月1日HBO Max上架。（《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》劇照）

而《哈利波特》男星湯姆費頓早前率先在Instagram分享了當時他與愛瑪屈臣在片場玩「Slaps」時的遊戲片段，而前者更寫道：「永遠都是最有競爭力的一位。」，並附有「Throwback Thursday」的標籤。

「妙麗」愛瑪屈臣一向都是最不服輸的一位。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

從片場的佈置來看，應該是戲中胡奇夫人教導他們首次使用飛天掃帚（Broomsticks）的情景。除了湯姆費頓及愛瑪屈臣正在玩耍之外，還見到熱烈旁述比賽的丹尼爾烈格夫。另外還有在旁觀戰的「榮恩」路拔格連及Jamie Waylett。