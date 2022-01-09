春光乍洩25周年│關淑怡刪減片段重新出土　閃現與梁朝偉溫馨回憶

由王家衛執導、梁朝偉及張國榮主演的《春光乍洩》（Happy Together），電影獲得多個獎項，更讓王家衛成為第50屆康城影展最佳導演。然而除了這個黃金組合外，還有張震及關淑怡，後者在2008年接受陳志雲訪問時，曾提到當年戲份全刪一事。未知是否因為電影在今年踏入上映25周年，近日有網民重新上戴了她當年的演出，再次引起迴響。



《春光乍洩》由梁朝偉及張國榮主演。（《春光乍洩》劇照）

據了解，《春光乍洩》是關淑怡的最後一部電影，她在戲中飾演黎耀輝的女友，可是她當年的演出竟然被刪得一乾二淨。其實關淑怡在2008年為節目《志雲飯局》擔任嘉賓，當時她也與主持人陳志雲談到當年戲份全刪的事。她表示參演的契機是因為與導演的一個共同朋友，而最初導演表示大概拍攝十天左右，但最後用了大約兩至三個月的時間。

《春光乍洩》在不同的頒獎禮上獲得多個獎項提名。（《春光乍洩》劇照）

據關淑怡表示，當時她與梁朝偉有對手戲：「話同偉仔有對手戲，但拍攝的時候不太懂他的想法，要剪出來先知道。」雖然最後戲份全刪，但她表示不介意，並表示當年有收片酬。

從刪減片段可以見到，原來當時王家衛除了帶同梁朝偉及張國榮來到布宜諾斯艾利斯外，當初還有飾演黎耀輝女友的關淑怡。可是王家衛最後認為關淑怡參演的情節與兩位男主角的故事線太抽離，最終把戲份全刪。

梁朝偉憑《春光乍洩》成為第17屆香港電影金像獎最佳男主角。（《春光乍洩》劇照）

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