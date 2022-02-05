《97家有囍事》周星馳片酬獅子開大口　張國榮無緣續演卻仗義幫忙

1992年的賀歲片王《家有囍事》，一上畫便氣勢如虹，結果創出$4,800萬票房佳績，成為香港歷史票房冠軍。雖然大半年後就被星爺自己套《審死官》打破，不過已成功再次奠定笑匠地位。票房大收，無理由唔開續集，老闆黃百鳴都一直想開，奈何星爺唔肯，計劃一拖再拖，直至5年後終於開得成，但點解未能原班人馬回歸，尤其係哥哥張國榮只能在片尾客串登場？
當年大家以為因為周星馳與張國榮檔期夾不來，難以抽出時間拍攝，但多年後，黃百鳴終於在吳君如主持的訪問節目《星星同學會》中舊事重提，他直認是因為周星馳收得太貴。
黃百鳴︰「周星馳獅子大開口，要1,500萬片酬，跟5年前的800萬高出近一倍。」在一闊三大下，百鳴哥只好減省其他開支，務求可以順利開拍，而其中要忍痛犧牲的就是張國榮。據透露當時哥哥的片酬約為3、400萬左右，百鳴覺得非常合理，只是開支太大難以回本。
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《97家有囍事》故事設定跟92年版差不多，都是三兄弟與另一伴發生大量笑料，而二哥一角就由吳鎮宇取代，飾演一個娘娘腔的書呆子。電影順利開拍，亦在拍至尾聲時，黃百鳴就收到一個電話，是哥哥親自致電。
起初黃百鳴還擔心哥哥責怪續集沒有預他，要被臭罵，斷想不到哥哥只是淡然地講一句︰「開續集做乜唔預我？」然後竟提出前來客串一幕，仲要分文不收。黃百鳴重提舊事時，直言深感內疚和歉意。電影最終都收$4,016萬，雖然還算高收，不過就未能打破上集紀錄，口碑亦只屬一般。
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