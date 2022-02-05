Netflix公布2022最新片單　《灰影人》《神探白朗2》7套必睇大片

串流平台Netflix昨晚（3/2）公布最新2022年電影預告，當中不乏新戲以及大獲好評加拍續集的電影，包括《灰影人》（The Gray Man）、《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）、《神探白朗：福比利大宅謀殺案2》（Knives Out）等等，還有大量新戲即將跟影迷見面。



動作片《灰影人》改編自Mark Greaney的2009年同名小說，由羅素兄弟執導，主演包括賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、基斯伊雲斯（Chris Evans）、Ana de Armas、Jessica Henwick以及Regé-Jean Page等人，電影預算斥資2億美金（約15億港元），為Netflix史上預算最高的原創電影，務求打造出另一個《007》級別的間諜片系列。

《灰影人》由賴恩高斯寧和基斯伊雲斯主演。（影片擷圖）

故事講述賴恩高斯寧飾演的Court Gentry為中情局的前特工，隱退後成為一名職業殺手，代號為「灰影人」，他做事乾淨利索、不留痕跡，深受雇主歡迎，不過他訂下了自己的規矩，就是只殺壞人。後來他的舉動惹惱一位非洲獨裁者，獨裁者通過石油公司向灰影人的雇主下最後通牒，要求在24小時內將灰影人交出來，否則就會姦殺他的孫女。於是灰影人就成為了被刺殺的目標，而基斯伊雲斯則飾演Lloyd Hansen，為Court Gentry的前同事。

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基斯伊雲斯今早（4/2）都有上傳當時拍攝《灰影人》的花絮照。（Chris Evans IG）

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