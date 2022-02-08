秘境探險│「蜘蛛俠」湯賀蘭預告精彩畫面　自豪戲中被車撞倒17次

由《喪屍樂園》（Zombieland）系列導演魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）及麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《秘境探險》（Uncharted）經歷六度換導演後，再遇上新冠肺炎疫情，最終延至今年2月第二個星期上映，而香港映期原定在二月的第三個星期。可是香港仍然受Omicron影響，戲院復工無期。電影全球上映在即，主角之一的湯賀蘭早前接受外媒訪問時，談到戲中非常自豪的一次。
「蜘蛛俠」湯賀蘭在接受外國傳媒《The Hollywood Reporter》訪問時，談到演出《秘境探險》的最大亮點是他遭車瘋狂撞了17次，還透露這經歷印象非常深刻，是一次有趣的經驗：「當有人跟我說『你今天過得如何時？』，而我會說『嗨！我被車撞了17次』。然後他們會說『等等，發生什麼事？』，所以這對我來說是非常自豪的一刻。」而湯賀蘭也指出這一幕是《秘境探險》最精彩之一：「這真的非常有型，這也是（拍攝《秘境探險》）的亮點之一。」
《秘境探險》改編史上全球最暢銷的PlayStation知名電子遊戲系列之一，故事講述由「蜘蛛俠」湯賀蘭飾演的彌特積克和動作巨星麥克華堡飾演的維克蘇利文的第一次驚險奪寶大歷險。積克遇上轉數快又機智的蘇利文，不單由競爭對手變成拍檔，更一同走遍全球，掲開史上最神秘的謎團和遺失的寶藏，踏上寶藏獵人之路。
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