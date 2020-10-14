秘境探險｜湯賀蘭再操肌變大隻　網民：終於有成熟男人味

近日，有關湯賀蘭（Tom Holland）主演《蜘蛛俠3》（Spider-Man）的傳聞滿天飛，因為粒粒巨星加盟演出，有網民笑言似是在拍《復仇者5》，不過《蜘蛛俠3》於2021年7月16日才上映，還要等多陣。

而最近湯賀蘭就在西班牙拍攝多次換導演，以及延期的《秘境探險》（Uncharted），有粉絲野生捕捉到24歲仔，又變大隻咗喇！

一年前湯賀蘭都有為角色操fit，肌肉條線已算分明。（Tom Holland IG）

日前湯賀蘭在IG都有上傳跟粉絲自拍，近日他又被拍到跟朋友在巴塞隆納海岸大玩水上電單車，重點在於他脫下潛水衣，毫不吝嗇地大曬精壯身材。本來他包得勁密實，瀏海仍未濕水，看起來還是一名小朋友在揸車，但就在他玩完脫下潛水衣後，裸露上身，下身只穿上一條淺藍色的沙灘褲，露出肌肉發達的手臂、胸肌以及腹肌，加上陽光打在他身上，帶出陰影效果，令他的肌肉更好看且鮮明。

湯賀蘭近日在西班牙拍攝《秘境探險》。（tomholland._.focus IG）

有粉絲講到他有着衫同冇着衫前後，有極大對比，明明前一秒還是個鄰家小弟弟，下一秒露出一身肌肉，一秒變身成熟男人，都有網民留言笑言︰「湯賀蘭是童顏巨胸」、「蜘蛛仔真的長大了」、「身材和樣貌是兩個風格啊！」

湯賀蘭又變得再大隻咗！（tomhollandupdates IG）

亦有網友為湯賀蘭的肌肉進化過程，製成一張對比圖，事實上他一直都有訓練，但的確肌肉的分佈以及線條愈來愈好看。

湯賀蘭肌肉進化史。（tomholland._.focus IG）

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