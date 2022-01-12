奧斯卡｜主持從缺3年睇中湯賀蘭　2月公布提名名單3月正式頒獎

第94屆奧斯卡頒獎典禮落實將會有主持人，是自第90屆（2018年舉行）以來，奧斯卡再次設立主持人一職，而根據外媒報導，奧斯卡有意邀請「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）擔任！



第94屆奧斯卡頒獎典禮將於3月舉行。（GettyImages）

湯賀蘭此前接受訪問時曾表達了願意進行主持，而奧斯卡主辦方方面也主動聯繫了他，尋求合作的可能性。

不過從奧斯卡的收視角度來看，奧斯卡由2014年擁有4370萬收視人數開始下跌，雖則每年都有不同的看點，如2014年及2016年不少粉絲都在期望里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）衝擊影帝； 2017年中獲得14項《星聲夢裡人》能否締造歷史；2019年《羅馬》能否籍Netflix衝擊奧斯卡；2020年《上流寄生族》能否成為首部獲得奧斯卡最佳影片的韓片，不過去到2021年奧斯卡頒獎典禮變得毫無看點，加上疫情影響規模大減，令收視直插僅得1040萬人次。

有傳奧斯卡頒獎典禮主持人將會由湯賀蘭擔任。（Getty Images）

今年奧斯卡頒獎典禮想獲得更多收視、知名度，需要靠認知度更高的人物來吸引公眾的關注，據知今年奧斯卡提名名單將於2月8日公布，3月27日舉行奧斯卡頒獎典禮。