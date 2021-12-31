【蜘蛛俠】關於湯賀蘭的8件小秘密　親民性格主動找臨時演員食飯

在Marvel電影宇宙飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland），他聯同Zendaya、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、Willem Dafoe及Alfred Molina主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），成為今年首部全球破10億美元的電影，男主角湯賀蘭的人氣可謂一時無兩，未知大家對他的認識又有幾深呢？



湯賀蘭在Marvel電影宇宙飾演蜘蛛俠，其新戲成為今年首部全球票房過10億美元的電影。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

1. 回顧湯賀蘭如何成為Marvel電影宇宙的蜘蛛俠，原來他當年竟然是透過Instagram才知道自己獲選成為蜘蛛俠。他曾在2017年5月出席《The Ellen DeGeneres Show》時透露，在經過五個月的試鏡後，他一直苦等結果，但一直沒有下文。他直到有天看到Marvel在Instagram發文，叫大家到官網看蜘蛛俠的最新人選時，竟發現他自己的相片在Marvel官網出現，而事前從來沒有人聯絡湯賀蘭。

湯賀蘭為做好蜘蛛俠，曾到美國高中Bronx High School of Science體驗美國校園生活。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

2. 除此之外，現年25歲的湯賀蘭是土生土長的英國人，然而他總能夠說出一口流利的美式英文。湯賀蘭曾在2019年7月在節目《The Graham Norton Show》上解釋，原因是當他獲選成為蜘蛛俠後，他認為需要了解美國文化，因此自薦到美國高中Bronx High School of Science讀書，還以假名Ben Perkins到該校就讀。

湯賀蘭在節目《The Graham Norton Show》上表示自己曾到美國一高中體驗校園生活。（《The Graham Norton Show》影片擷圖）

3. 另外，在湯賀蘭成為蜘蛛俠前，曾因參演倫敦維多利亞皇宮劇院音樂劇《Billy Elliot the Musical》而嶄露頭角。可是從小開始練習芭蕾舞的湯賀蘭，曾因此而遭男同學欺凌，讓他只能在休息時間偷偷躲在學校健身房練習。

部份Bronx High School of Science的學生有幸與「蜘蛛俠」湯賀蘭合照。（網上圖片）

4. 之後湯賀蘭從舞台跳入大銀幕，在成為蜘蛛俠前，曾憑電影《海嘯奇蹟》（The Impossible）獲得不同獎項，其中包括荷里活電影獎（Hollywood Film Awards）頒發的「Spotlight Award」、倫敦影評人協會（London Film Critics' Circle）「年度英國年青演員」及帝國獎（Empire Awards）「最佳男新人獎」等。據了解，當時湯賀蘭拍攝《海嘯奇蹟》時大概14歲。

。（《海嘯奇蹟》劇照）

5. 雖然湯賀蘭成為蜘蛛俠，但他曾在《News Corp》時透露，他其實超級害怕及討厭蜘蛛：「我一點都不喜歡蜘蛛，你看牠們總是非常鬼祟，牠們總把我嚇倒。」談到蜘蛛就不能停，他更表示：「每當我被問到這個問題，我對蜘蛛的恐懼就更加多，我必須說服自己不怕蜘蛛。」

雖然湯賀蘭非常害怕及討厭蜘蛛，但他卻把蜘蛛俠的標誌刺在腳底。他曾在2017年的訪問中，跟主持人分享他腳底下的蜘蛛俠刺青。

。（網上圖片）

6. 雖然湯賀蘭年紀輕輕已經非常有名，但他私底下對其他電影工作者非常親切。有份客串參演Netflix電影《神棄之地》（The Devil All the Time）的年輕女演員Given Sharp曾分享在片場與湯賀蘭相處的經歷，她曾說過：「湯賀蘭及Eliza Scanlen這兩個大明星，居然會主動跑來臨時演員區跟我們一齊吃飯。我就這樣跟他們聊了一個小時，到離開劇組時，Eliza Scanlen還給我一個擁抱，並祝我未來一切順利，我真的受寵若驚。所以我在告訴大家，湯賀蘭及Eliza Scanlen真的非常友好。」

《神棄之地》Given Sharp大讚湯賀蘭非常友善。（Given Sharp Instagram 圖片）

7. 最後則是湯賀蘭與Zendaya的戀情，然而前者在2017年接受《British GQ》訪問時，當時被問到最想與哪個角色及演員合作時，他二話不說表示紅女巫及Elizabeth Olsen：「我覺得紅女巫非常性感，而我也認為Elizabeth Olsen又性感及又友善，她在首映時對我很好。」

湯賀蘭在2017年時表示最想與「紅女巫」伊莉莎伯奧遜合作。（《溫黛與幻視》劇照）

8. 最後則是湯賀蘭非常熱衷慈善活動，他與父母，及三位弟弟Harry、Sam及Paddy在2017年成立了慈善機構「The Brothers Trust」，透過湯賀蘭知名度，為慈善出一分力。