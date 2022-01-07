蜘蛛俠不戰無歸｜安德魯加菲指最美妙係拯救湯賀蘭　親證願意回歸

Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）全球票房收14億美金（約109億港元），成為2021年票房最高的電影。當中舊版蜘蛛俠的演員的確功不可沒！



三代蜘蛛俠同框令人驚喜。（The John Campea Show圖片）

《蜘蛛俠：不戰無歸》中三代蜘蛛俠同場最令影迷們驚喜，杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）以及湯賀蘭（Tom Holland）的合作令人眼前一亮。當中在電影未上映前安德魯加菲一直表示自己冇份演出，所以流出照及片段都是假的，近日他終於接受外媒訪問，首度公開談論回歸《蜘蛛俠》系列電影。

二代蜘蛛俠安德魯加菲首度公開談論回歸《蜘蛛俠》系列電影。。（電影劇照）

收到邀請電話時感難以抗拒

安德魯加菲表示：「我從來沒想到會因為扮演Peter Parker而再展開對談，能成為一位（該系列的）粉絲已讓我感到無比激動。但當我接到Amy Pascal（監製）、Kevin Feige和Jon Watts的電話商量該構思時，整件事立刻變得難以抗拒。它聽起來是那麼的有趣，這個想法的確非常誘人，他們說：「你按自己的方式去扮演這個角色，要是有機會你還會想探索甚麼呢？如果你闖入其他宇宙，看到了一個比你年輕和比你年長的自己，你會有何應對呢？」

安德魯加菲補充當時他們談及很多關於指導的問題，談及關於兄弟情誼以及大哥、二哥和弟弟的關係，更重要的是你看到你愛的人走在一條你已經走過的道路上，而你知道它最終不會引領你去自己想到達的地方。

戲中安德魯嘉菲和湯賀蘭表示好羨慕杜比麥奎爾（圖）的蜘蛛絲由體內射出來，安德魯嘉菲自言經常在對戰中途就會用完，又要在實驗室自製蜘蛛絲。（劇照）

拯救湯賀蘭版Peter Parker的愛情

安德魯加菲更有講到跟杜比麥奎爾以及湯賀蘭的合作，他：「我們一起拍攝兩星期，杜比和我覺得我們應該成功達到一種目標，而非單單走出來跟大家說『大家好！再見！』我飾演的蜘蛛俠要去拯救這位弟弟（湯賀蘭版）的愛情，以及治癒他生命中的創傷，確保他不會遇上同一命運。這是件非常美妙的事情。這意味着獲得拯救Gwen的二次機會。你也知道Zendaya為MJ注入了真摯、純粹和有愛的靈魂，而Emma也給Gwen帶來類似的獨特靈魂。」

三代蜘蛛俠分別由杜比麥奎爾、安德魯加菲（圖）及湯賀蘭演出，而戲中的女朋友分別是姬絲汀登絲、愛瑪史東及辛蒂亞，有傳三對情侶都因拍戲擦出愛火花。

絕對願意回歸再演蜘蛛俠

而當問到安德魯加菲是否願意回歸繼續演蜘蛛俠時，他給出了確實的回答：「是的，如果感到正確是絕對可以接受。Peter和蜘蛛俠這角色都是為了服務，為了更大的利益和服務更多人。他是個來自皇后區的工人階級男孩，知道掙扎和失落並且深有同感。我會嘗試借用Peter Parker的道德框架，如果有機會退後一步來講述更多這個故事，我必須對自己感到非常確定和肯定。」