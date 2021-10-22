《秘境探險》首預告出爐湯賀蘭跌出飛機　瘋狂同麥克華堡互寸

改改編自知名遊戲的真人版電影《秘境探險》（Uncharted）由「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、《變形金剛》麥克華堡（Mark Wahlberg）以及Sophia Taylor Ali等人主演，電影前後經歷了多次換導演風波，電影檔期換了一次又一次，今日（22/10）官方終於公布會在2022年2月17日上映。



《秘境探險》由湯賀蘭和麥克華堡主演。（劇照）

《秘境探險》中由湯賀蘭飾演的彌特積克足智多謀、風趣、善於解謎、為冒險而生，麥克華堡則飾演維克蘇利文比彌特積克年長、有智慧的導師，兩人將會進行驚險奪寶大歷險。戲中兩人轉數快又機智，頻頻鬥嘴的場面十分搞笑，最終會由競爭對手變成拍檔，走遍全球，尋找出未知的神秘的謎團和遺失的寶藏，過程中彌特積克更希望尋回失蹤已久的哥哥阿森。

湯賀蘭和麥克華堡將會尋找價值50億美金的寶藏。（劇照）

官方除了發布最新預告外，更釋出一條製作花絮，同樣地湯賀蘭和麥克華堡仍然保持互寸作風，湯賀蘭先解釋「Uncharted」一詞，代表了新事物、未被發現、地圖上都沒有的，故事、動作、地點都是「Uncharted」，希望為觀眾帶來全新的故事。

搞笑的是湯賀蘭和麥克華堡會互寸對方太年輕或年長，麥克華堡笑湯賀蘭唔夠秤做調酒師，湯賀蘭則笑麥克華堡太老去不了畢業舞會，而兩人更在執行任務時會衝撞對方，加大任務難道，十分搞笑。

點擊睇更多：