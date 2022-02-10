《職業特工隊7》成本上漲至2.9億美元　僅打入影史最貴電影第七名

由湯告魯斯（Tom Cruise）、Ving Rhames、西蒙柏奇（Simon Pegg）、Rebecca Ferguson及Vanessa Kirby等主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）自2020年2月開拍以來，一直遇到不少阻滯，特別是新冠肺炎疫情帶來的影響。在四度改期下，電影目前定於明年7月中上映。電影受到疫情影響而不斷延期拍攝，有外媒指這部電影的成本上漲至2.9億美元（約22.6億港元）。可是2.9億美元的成本都並不是史上最昂貴的電影，冠軍的作品相信大家都未必猜到。



《職業特工隊7》由湯告魯斯、Rebecca Ferguson、西蒙柏奇及Ving Rhames主演。（《職業特工隊7》劇照）

《職業特工隊7》由奧斯卡最佳原創劇本獎得主Christopher McQuarrie自編自導，由湯告魯斯主演。這部電影原本與《職業特工隊8》採用背靠背方式拍攝，皆因兩部作品同時由Christopher McQuarrie擔任導演及編劇。可是在新冠肺炎疫情影響下，兩部作品不再採用背靠背方式拍攝。而在去年11月，Christopher McQuarrie更透露正在重寫第八集的劇本，至今第八集的映期則暫定在2024年6月底上映。

《職業特工隊7》原本與第八集採用背靠背方式拍攝。（《職業特工隊7》劇照）

至於第七集及第八集除了有固定的班底外，還新增了在Marvel電影宇宙飾演Peggy Carter的Hayley Atwell及「螳螂女」Pom Klementieff，另外還有《悍將聯盟》（Titans）男星Esai Morales。演員的片酬再加上延期的製作及防疫的措施，據《Variety》指出，《職業特工隊7》的成長上漲至2.9億美元，而上一集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）的成本則是1.9億美元，足足貴了1億美元。然而2.9億美元的成本，《職業特工隊7》僅成為影史第七昂貴的電影，而冠軍作品相信大家都未必估到。

《職業特工隊7》的成本由達2.75億美元升至2.9億美元。（《職業特工隊7》劇照）

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