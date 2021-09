梁朝偉在近日上映的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演「文武」一角,成為他入行近40年首度進軍荷里活之作。

「梁朝偉式演技」對外國觀眾來說亦相當受落。(劇照)

梁朝偉在華語影壇的地位不容置疑,而身為康城影帝的他,在國際電影市場上亦舉足輕重,不過對於西方觀眾來說,認知度始終不及一眾荷里活影星,今次演出Marvel的電影,正好讓世界各地的觀眾見識其神級演技,而他的表現亦沒有令人失望,外媒更幾乎給予他至高無上的評價!

梁朝偉對陳法拉飾演的太太一角相當深情,觀眾亦深受感動。(劇照)

戲中飾演反派「文武」的梁朝偉,透過揣摩角色心理及背景,令整個表演更立體,以眼神及肢體動作讓觀眾感受到「文武」的情緒,沒有誇張的表情,亦並非單純「用口演戲」,這種細膩又不慍不火的表演方法,是香港觀眾最熟悉的「梁朝偉式演技」。

外國媒體亦對梁朝偉的演出給予高度評價,有人更形容他是超級英雄電影史上最佳演出,為這類型電影的表演帶來一個新高度