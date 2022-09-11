失衡凶間‧專訪│本土製作一樣有驚喜　蘇麗珊大爆陳果土炮拍攝

由莊澄及鄧漢強監製，陳果、馮志強及許業生執導的港產片《失衡凶間》，由三部短篇《死場》、《唐樓》及《暗角》組成，三個故事分別講述三個人性失衡，隱藏在城市森林中的詭異故事。《香港01》早前找來三位女主角蘇麗珊、吳海昕及顏卓靈，分享拍攝這部電影時的挑戰。



攝影：梁碧玲

《失衡凶間》由三部短篇《死場》、《唐樓》及《暗角》組成，分別由蘇麗珊、吳海昕及顏卓靈主演。（梁碧玲 攝）

對於今次拍攝驚慄懸疑電影，三位女主角均表示喜歡驚慄元素。蘇麗珊先說：「我幾鍾意看驚慄元素，但不看鬼片，我喜歡驚慄片，喜歡心寒的感覺。好感恩今次有機會參演這部電影。」在旁的吳海昕亦表示：「我自己一直都喜歡看驚慄電影，不是只看受驚的環節，而是『細思極恐』，當你回想所有細節位時，就會讓你感到毛骨悚然，而我參演的短篇《唐樓》亦有很多細節位。」

至於演出過《迷離夜》及《那年夏天你去了哪裏》等驚慄懸疑片的顏卓靈認為，當你知道機關就不會害怕：「其實一齊實行時，你不會覺得恐怖，因為知道所有機關。」

蘇麗珊鍾意看驚慄元素電影，坦言喜歡心寒的感覺。（梁碧玲 攝）

今次每部短篇都找來一位資深前輩參演，林曉峰在《死場》與蘇麗珊鬥嘴、任賢齊在《唐樓》中協助吳海昕對抗溺死怨靈及鄭丹瑞客串由顏卓靈主演的《暗角》等，而三位女主角亦有談到與三位前輩合作的感受。

顏卓靈有演出過《迷離夜》及《那年夏天你去了哪裏》等驚慄懸疑片的經驗，直言知道所有機關，所以不害怕。（梁碧玲 攝）

與前輩鄭丹瑞、林曉峰及任賢齊合作的過程

顏卓靈表示雖然跟鄭丹瑞的對手戲不多，但在他身上學到好多東西：「我認定旦哥是一個我好想取得他才能的前輩，因為他創作了得。其實沒有太多筆墨去形容旦哥心理學家的角色，當知道由旦哥飾演的時候，大家都好放心。」

《失衡兇間：暗角》由顏卓靈主演，而且還有鄭丹瑞特別演出。（官方圖片）

至於與任賢齊交手的吳海昕，前者在戲中是一位外表非常兇神惡煞江湖大佬，但吳海昕認為，其實私底下的任賢齊非常可愛及幽默，她更表示在小齊身上同樣學都很多東西：「過程中學得最多的是，導演給我們很多即興的動作及表情，如小齊哥拿著豬肉刀，他會好入戲，行樓梯會用豬肉刀發出聲音，發現加了這些聲音會把事情變得更加恐怖。」

另外，由於吳海昕電影演出機會不算多，小齊特意叫她放鬆拍攝：「他會叫我不要這麼繃緊。如果你演得這麼繃緊，大家就好容易知道有事發生。所以他會叫我融入這空間，你去感受周遭的環境。投入這件事，就會讓人覺得自然。」

吳海昕有幸與任賢齊合作，並從後者身上學到不少事物。（官方圖片）

至於一向口才了得的林曉峰，與蘇麗珊在戲中大鬥法：「我記得有一場是跟他的追逐戲，不斷追他問問題，但我竟然說了劇本以外的對白，因為當時投入了角色，就會開始爆肚，但Lo哥接完再彈給你，沒有鬧我『蘇麗珊，你唔跟對白』，他亦覺得好好。」

蘇麗珊坦言拍攝節奏快及說對白的速度是她最大的挑戰。（梁碧玲 攝）

拍攝港產片的挑戰 蘇麗珊大爆陳果的土炮拍攝方法

及後三人談到今次拍攝的挑戰，蘇麗珊坦言拍攝節奏快及說對白的速度是她最大的挑戰：「陳果導演的拍攝節奏好快，KOL有好多對白，不可以說錯對白，所以是一個很大的挑戰。我在陳果導演身上體驗出香港電影的精神，我們沒有荷里活電影的高成本，但我們可以在這成本內，製造出優秀的電影。大家看電影其實是為了娛樂，原來我們在這成本下一樣可以做到。」

談到陳果導演，蘇麗珊更大爆陳果的土炮拍攝方法：「有一場戲他用輪椅載攝影師就開始拍，成件事真的raw到爆炸，當刻對我來說是很大的挑戰，而且更大開眼鏡。」

蘇麗珊一人分演兩角遇遇靈異小插曲？（梁碧玲 攝）

蘇麗珊拍《死場》遇靈異小插曲？

最後三人還分享了拍攝時遇過的一件恐怖事，蘇麗珊表示拍攝時發生過一段小插曲：「原先是一人分演兩角，孖生家姐。對白有仇恨的元素，我當然好興奮，可以有發揮演技的機會，於是在家想角色的性格，練習時還變聲。當刻說完對白後，枱燈突然閃了閃，頓時覺得心寒。」本身很怕鬼的她更表示稱：「心想第一次拍就出事？最後因為拍攝時間不夠，沒有演這個角色，所以對我來說是小插曲。」她最後表示是帶著恐懼去拍攝：「頂硬上，只是怕阻礙別人收工。」

吳海昕笑稱最驚是阻礙別人收工。（梁碧玲 攝）

在旁的吳海昕亦表示，最大的恐懼都是阻礙別人收工：「因為拍攝場地好舊，我都好驚黑，好驚鬼，但我更驚演不好那場戲，因為有場戲是一鏡到底，我擔心了很久。幸好第2 take就完成，我成功克服了恐懼。」

顏卓靈在幼稚園時卻發生一件非常可怕的事。（梁碧玲 攝）

至於顏卓靈則表示，片場充滿歡樂，但她在幼稚園時卻發生一件非常可怕的事。她說：「小時候有件事是家人跟我說，當時跟父母一起睡，我有一晚慢慢起身，之後開始大叫，然後狂跑，但當時我合著眼。當時媽媽不斷叫我，我都沒有回應他們。我不知道他們用幾大的力氣按著我，直到我開眼，我不斷哭，可能是發噩夢，但我不知道發生甚麼事。」幸好最後都有驚無險。

三人今次未能在戲中合作，蘇麗珊笑言自己好喜歡《東方三俠》，所以大家可以找她們拍《東方三俠》。（梁碧玲 攝）