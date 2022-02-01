飯戲攻心專訪｜黃子華不屑女伴講兄弟壞話　「講完第二日就唔見」

電影《飯戲攻心》，用得「飯」字起題，整套戲正正跟開飯有關，不過這餐飯絕不易吃。電影由黃子華、張繼聰、陳湛文飾演三兄弟，但三人的關係是異父異母與同父異母的兄弟，複雜非常，更複雜是子華與阿聰兩兄弟同時愛上鄧麗欣（Stephy）。身為大佬的就以每晚的晚飯時間，維擊和修補三兄弟六個人的關係。現實中，黃子華跟張繼聰，都的確因為身邊女伴影響過兄弟間感情，不過處理方法有異。



三位飾演異父異母與同父異母的兄弟，單是介紹都覺得複雜。（葉志明 攝）

最難捱的一餐飯

《飯戲攻心》英文戲名是「Table For Six」，當中就包括大佬（黃子華 飾）、異父異母的二佬（張繼聰 飾）及同父異母的三弟（陳湛文 飾），而另外三位就是三人的另一半，大佬前度二佬現任女友（鄧麗欣 飾），三弟的廚神級女友（王菀之 飾），以及大佬臨時找來的哎吔女友（林明禎 飾），每晚6人同檯開飯。食物滿足味蕾，但說話充滿地雷。現實中，三位又有冇試過吃一餐最難捱的飯？

６個人關係複雜，偏偏晚晚要同檯食飯。（《飯戲攻心》劇照）

陳湛文︰「跟家人吃飯，試過嘈交又試過不停受冷言冷語，但全程都要忍氣吞聲，不可有半句差錯，因為正正關乎結不結成婚。」為幸福，總要忍，但為面子，都要忍，張繼聰就經歷過一場驚心動魄的茶聚。「我試過農曆新年去酒樓飲茶，當時老婆首《囍帖街》好受歡迎，大家都開始認得，然後飲茶期間，突然全酒樓為數大約4、50位員工都衝出來，跟我們說『恭喜發財』這時候當然要派利是，但當年作為新人是驚的，心想︰『這餐茶埋單時豈不要幾千元？』現在想起來當然一笑置之。」

子華看過《飯戲攻心》劇本後，相當滿意，便答應接拍。（葉志明 攝）

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黃子華︰有人說兄弟壞話，第二日就唔使見面

問到身邊的女朋友，有否成為過兄弟間不和點？張繼聰在半推半就下自爆了讀書時一單經歷。張繼聰︰「讀書時有個心儀對象，但兄弟白只是不喜歡的，甚至令他曾經跟我炒大鑊，猛問點解你會鍾意佢？」雖然阿聰沒有細講後事如何，不過見到現在另一半是謝安琪，而白只仍然是他的好兄弟，就是二人沒有被這段戀情影響。

張繼聰講到最難捱的一餐飯，想起入行不久，一次過年飲茶，要派4、50封利是。（葉志明 攝）

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提到女伴介入兄弟情，子華亦都有一則分享︰「我剛剛相反，試過有個女性朋友跟我說一位兄弟的壞話，我便決定以後不再跟她見面。」說起來很英雄片情節，其實子華絕非義字當頭，只是經過仔細分析。「不是兄弟與否的問題，而是我好清楚這位朋友的為人，是我所認識的朋友當中最好的一位，所以當我知道你說他不是時，你一定是在講大話。」就是這個簡易的邏輯思維，兄弟間感情維繫住。

陳湛文提到最難捱的一餐飯，正正跟自己的幸福有關。（葉志明 攝）

黃子華愛叉燒的限期

兄弟比女伴重要，但叉燒在子華心目中的地位，都不比兄弟低。戲中子華的父親以賣叉燒為生，這個地道的港味食品，就令子華添起無限回憶。「大家食叉燒的要求，既要半肥瘦又要燶邊……看似基本，但只要你曾經在外地生活過，就知想食到這樣水準的叉燒，其實好困難，那正正是是陳詠燊導演寫出的香港情懷。」子華愛叉燒的程度，甚至願意將叉燒配上周星馳的金句︰「如果我跟叉燒的緣份是幾多年（有個限期），我希望是一萬年有多。」聽見都夠晒情深。