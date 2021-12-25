Matrix4專訪│八爺為三部曲做武指從沒退貨　「反而塔倫天奴試過」

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》終於上映，早前《香港01》找來曾為《22世紀殺人網絡》系列三部曲擔任動作指導的袁和平（八爺）訪問，原來德高望重的八爺亦曾遭導演「唔收貨」，但八爺只用了5分鐘就成功改好這場戲。



攝影：梁碧玲

奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss的《22世紀殺人網絡》三部曲堪稱經典。（《22世紀殺人網絡》劇照）

其實袁和平曾經透露，他當年是婉拒了《22世紀殺人網絡》的邀請，再問到當時的情況時，八爺表示：「他們都無心裝載，美國搵我拍戲，我都唔識英文，因為我都在大陸有戲拍。根本無心裝載，都不知道是甚麼來的，有部戲找我拍，都不知道是甚麼。我又不是沒有工作，很多工作等我做。」

八爺婉拒兩次後，第三次終於答應了。（梁碧玲 攝）

然而為何最後八爺又會答應呢？原來是再經過兩次的邀請才能成功打動他，八爺繼續說：「第二次再找我，我話唔好咁煩，到第三次找我，我先考慮。（他們）出機票、酒店及食宿，你（王家禧）去跟他們談，不能夠就算數。」問到頭一兩次是找誰人接洽，八爺表示「唔記得」，只記得第三次是邵氏製片王家禧聯絡：「他們想將電腦特技與科技，配合中國動作。可能會有新火花，我就有興趣。」

八爺除了要幫忙設計動作場口外，還要訓練一眾演員。（《22世紀殺人網絡》劇照）

就是因為有機會出現新火花，成功打動八爺，而他第一次為荷里活電影擔任動作指導，僅帶了8至10人團隊去處理這件事，還把「吊威也」這技術帶到荷里活。問到兩位導演有否質疑「吊威也」這技術時，八爺霸氣表示：「無質疑，你信我就唔好質疑。我做出來讓他們看，他們覺得可以，幾新鮮。你試給他們看，不是你說這樣就這樣。」

八爺將「吊威也」這技術帶到荷里活。（《22世紀殺人網絡》劇照）

之後跟八爺談到如何處理動作場口時，他表示要先理解劇本：「要了解劇本有幾多場動作戲，每場動作戲的內容，不能天馬行空。」然而坊間曾有聲音指三部曲的故事非常複雜，問到八爺是否了解劇本時，他稱：「劇本有翻譯成中文，我明明哋，知道大概意思，但都唔係好明。」

及後問到導演有否「唔收貨」他設計的動作戲時，八爺表示當時這兩兄弟（如今為兩姐妹）沒有，而當時他們的要求已經很高：「他們兩兄弟都NG好多次，而且兩兄弟都好開通，問我收唔收貨。」八爺還提到，有時兩位導演為一個特寫鏡頭都需要NG達30多次。

八爺談到設計動作場口時，不能天馬行空。（《22世紀殺人網絡》劇照）

雖然當時兩位導演沒有「唔收貨」的動作戲，但八爺拍昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的《標殺令》時卻遇過一次：「反而塔倫天奴試過，他突然間說『大師（Master），我不想這樣』，擺明是考牌，因為不可以現場更改。」八爺最後不用5分鐘就成功改好，而塔倫天奴也收貨。他回憶時笑言：「他根本在玩，我不用5分鐘就改好，他覺得可以，其實只改了兩、三個動作。」

《標殺令》導演昆頓塔倫天奴即場考牌，叫八爺重新度過兩位女角在火車大戰的一場戲。（《標殺令》劇照）

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