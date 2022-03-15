Marvel公開美劇《月光騎士》3張全新海報　揭開新英雄神秘面紗

Disney+於日前公布了Marvel全新劇集《月光騎士》（Moon Knight）製作幕後花絮，由導演、製作及演員們親口敘述整部作品的風格、及不為人知的拍攝趣事，距離上線不到一個月，更同步公開三張全新海報，完整展示了主角「月光騎士」的多重人格特質，一步步地揭開這位Marvel首度登場的全新超級英雄之神秘面紗。



《月光騎士》由Oscar Isaac、Ethan Hawke、May Calamawy領銜主演。

Oscar Isaac飾演多重人格角色「月光騎士」，他表示這是一部扎扎實實的角色探索故事，本劇將展現強大的戲劇化演出，Oscar Isaac更說「最終也極度重視心理健康的議題」。

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導演Mohamed Diab也表示該劇會帶你認識每一個人格角色，然後最終發現都是同一個人，十足考驗演員的演技，而Marvel總裁兼本劇製作人的Kevin Feige則直說，「他有獨一無二的視覺造型」，對於該角色初登場感到十分驚艷。另一位劇中演員May Calamawy也提到新劇就好比《搏擊會》碰上《奪寶奇兵》，同樣參與演出的Ethan Hawke則說本劇充滿著雙重性，在拍攝上更突破了這種形式。

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《月光騎士》故事跟隨著Steven Grant展開，他原本是一位個性溫和的禮品店職員，但是卻開始發生突如其來的斷片，並深受一個來自別人的記憶所困擾。Steven Grant發現自己患有多重人格障礙，並與傭兵Marc Spector共享一個身體；然而，當Steven Grant與Marc Spector的敵人開始找上門來，兩人必須一起協力駕馭複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神的致命神秘核心。

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