【青蛇：前緣】阿嬌表現獲讚脫胎換骨　被網民封為「網大影后」

「阿嬌」鍾欣潼主演內地網絡電影《青蛇：前緣》日前上架即登上點擊率榜首，雖然網大製作精良極有限，但難得這一部並非一面倒劣評，而阿嬌的顏值與演技亦獲得不少網民讚賞，有人更形容她的表現為脫胎換骨，稱得上是「網大影后」。



阿嬌獲網民大讚顏值與演技皆出色。（劇照）

《青蛇：前緣》講述千年前由天界靈樹奇雨果幻化成人的道清（林佑威 飾），遇到青蛇（鐘欣潼 飾）來此修仙，二人日漸情深。道清逆天而行將奇雨果渡給青蛇，助她化為鮫，自己墮入輪回之劫。數百年間，執念深重的青蛇不斷尋找道清轉世，欲解開心上人的生死劫。而稽靈山山神子岳（麥亨利 飾）在默默守護她……

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阿嬌的角色層次相當豐富，時而深情，時而兇狠，時而楚楚可憐，而她的演出亦恰如其分，演繹了不一樣的青蛇，難怪獲得網民好評。雖然有阿嬌的出色演出，但電影本身仍然不合格，劇情有不少錯漏，三流特技太兒戲，不少網民替阿嬌抱屈，認為她努力演出，不應被局限於粗製濫造的網大，亦有人指出「阿Sa」蔡卓妍可以跟梁朝偉與劉德華合作拍億元製作的《金手指》，阿嬌沒有同等機會，著實不公平。

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