怪獸3｜丹麥影帝執二演葛林戴華德　麥斯米基辛演技爆發外媒激讚

《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）作為「怪獸系列」第三章續集及同為其魔法宇宙第十一部電影，憑藉其長年積攢下來的特色世界觀，僅要有開拍消息便會引起影迷關注。



電影早前公開了全新預告片更獲得了破百萬的點擊次數，再加上外媒高度評價：「麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）是更好的葛林戴華德（Grindelwald）」，可謂直接說明儘管歷經換角風波，仍絲毫不減大家對該作的熱情。

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除了魔法對立，更揭開鄧不利多的背後秘史

《怪獸與鄧不利多的秘密》敘述由麥斯米基辛飾演的黑巫師葛林戴華德從暗中實行控制整個世界的計畫，但祖迪羅（Jude Law）飾演的鄧不利多（Dumbledore）卻因過去的紛擾而無法阻止邪惡計畫的形成，於是便希望貫穿整劇由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）飾演的奇獸飼育學家紐特斯卡曼德（Newt Scamander）來讓世界倖免於難。

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不過，主要詮釋魔法世界經「黑手」過後的動盪不安固然是要點，該作更將一窺年輕時期的鄧不利多，包含與葛林戴華德的複雜關係、關係破裂的原因以及其家族歷史。對比其魔法世界的正邪對立，這絕對是讓整部作品創造另一至高點關鍵刻劃。

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值得一提的是，除了會看見鄧不利多的秘史被揭開以外，其家族的另一人現為 葛林戴華德追隨者由艾薩米勒（Ezra Miller）飾演的魁登斯（Credence），雖然找到認同與歸屬感但在《怪獸與鄧不利多的秘密》中仍會解開更多未知的真相。

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