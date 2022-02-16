2022年必睇6部歐美電影：奇異博士2、光年正傳…　套套都係超強IP

2022年不知不覺已經來到第二個月了，因為新冠肺炎的蔓延許多電影片商都不得不做出延後上映檔期的決定，但是今年還是有很多猛片預計在上半年上映！電影迷一定要看完這一篇！



一、奇異博士2：失控多重宇宙（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）

《奇異博士2：失控多元宇宙》將承繼《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的後續，因為隨意使用危險的禁忌咒語來操弄時間與空間後，不小心開啟了充滿各式神秘與瘋狂的『多重宇宙』大門。奇異博士為了一切變回正常找來了昔日戰友至尊法師王，以及『紅女巫』溫黛的幫助。

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二、光年正傳（Lightyear）

小時候最愛看的《反斗奇兵》（Toy Story）系列衍生的動畫電影《光年正傳》！以前小編最愛的角色就是巴斯光年，這次還出了他的專屬電影，整個很期待和興奮！這次電影講述巴斯光年是人類原型宇航員的起源故事，他從一個年輕的試飛員，變為大家熟知的太空遊俠。

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三、蝙蝠俠（The Batman）

電話講述年輕的布魯斯韋恩（Bruce Wayne）化身蝙蝠俠於葛咸城行俠仗義的第二年，出現了連壞殺人案，他也因此深入接觸到葛咸城的陰暗面。這次也描述了他將在電影中面臨的一些內心鬥爭，在面對自己不斷被憤怒吞噬，使他變得不比他正在追捕的殘忍連環殺手好多少。這次的主角換成了《吸血新世紀》（Twilight）的男主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）來主演，想必一定會更精彩！

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四、侏羅紀世界3（Jurassic World 3: Dominion）

大家看了最近公開的預告片了？不僅原班人馬一起回歸，連第一集的元老也會參與這次的最終篇。暫定今年年中上映的《侏羅紀世界3》是接著上一部《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）的故事之後，因為一次意外，把恐龍暴露在人類的生活圈子，而這次的故事講述未來人類將於恐龍共存的世界觀。

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五、《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts 3: The Secrets of Dumbledore）

哈利迷又有電影可以看了，《怪獸與鄧不利多的秘密》終於要上映了，這次的故事以鄧不利多的故事為主軸，帶出他和葛林戴華德的過去以及其他秘密。鄧不利多瞭解僅憑他一人之力將無法阻止葛林戴華德，於是他委託魔法動物學家紐特帶領一支精良的團隊成員來共同執行這項危險任務。

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六、《魔比煞》（Morbius）

《魔比煞》是Marvel宇宙中的暗黑超級英雄，米高魔比煞博士是一位世界聞名的生物化學專家，前途無量的他卻身患一種罕見的血液疾病，為了治癒這種疾病，博士決定利用吸血蝙蝠和電擊進行實驗性治療，不料其副作用把他變成了一個為了生存需要不斷吸食血液的吸血鬼。

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