怪獸與鄧不利多的秘密｜首預告面世　巫師高舉中文旗幟競選主席

「哈利波特」宇宙系列作品，《怪獸》第三部曲《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）今早（14/12）釋出首條正式預告，電影將於2022年4月上映。



鄧不利多召集人馬幫忙對付葛林戴華德。（影片擷圖）

《怪獸與鄧不利多的秘密》講述由祖狄羅（Jude Law）飾演的阿不思鄧不利多，知道強大的黑巫師葛林戴華德（麥斯米基辛Mads Mikkelsen 飾）正準備控制整個魔法世界，他同時深知無法單靠自己的力量來阻住對方，於是委託奇獸學家Newt Scamander（艾迪烈柏尼Eddie Redmayne 飾）帶領他的得力助手、一位出身古老家族的巫師、一位教師、他的哥哥魔法部首席正氣師Theseus Scamander以及一位麻瓜烘焙師去進行這項危險的任務。

麥斯米基辛頂替尊尼特普演出葛林戴華德一角。（影片擷圖）

《怪獸與鄧不利多的秘密》的時間線發生於《怪獸與葛林戴華德之罪》之後一段時間，Newt跟哥哥Theseus一同去到霍格華茲找鄧不利多，試圖解開鄧不利多跟葛林戴華德少年時，共同結下並融合兩人血滴而形成的「血契」的墜瓶。

魁登斯帶來毀滅性登場。（影片擷圖）

今集預告未有很多奇珍異獸出現，但就有連場的魔法戰鬥場面，當中由艾茲拉米勒（Ezra Miller）飾演的魁登斯就有全新長髮造型，更有一場他奮鬥跟鄧不利多開戰，究竟最終要解開鄧不利多甚麼謎團呢？

在籌備《怪獸與鄧不利多的秘密》時，已多次傳出今集戲中會有大量中國元素，片中一幕看到廣場上有大批魔法師聚集，當中更高舉寫有中文的旗幟，「堅決支持劉㳸選為國際魔術協會主席」，相信今集《怪獸與鄧不利多的秘密》或許真的會見到張家界、西藏、長城等地。

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