月光騎士｜第二集伏線現形　新角色登場超級英雄都有輪班制？

《月光騎士》昨日播出第二集，劇情佈滿伏線，亦有新角色的登場。（imdb）

漫威（Marvel）電影劇集《月光騎士》（Moon Knight）昨日播出第二集，雖然劇集早前公布《月光騎士》第一季只有六集，但劇情推展到第二集，仍然佈滿伏線，新角色的登場亦令主角的人格分裂情況進一步複雜化。

以下將會有第一二集內容劇透，未睇的觀眾慎入！

史提芬翻看閉路電視片段，發覺片段中完全不見神獸的蹤影。（imdb）

隱形的「神域」

第二集開首，史提芬格蘭（Steven Grant，奧斯卡依撒飾）經歷過第一集末，在博物館夜戰神獸後，再次從床上驚醒，發覺自己繫着腳鐐，睡在自己的公寓裡。他無法辨清昨晚的「博物館驚魂夜」是否幻覺，於是回到大英博物館，翻看閉路電視片段，但發覺自己在片段中，孤身一人在博物館中遊走，完全不見神獸的蹤影。

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史提芬嘗試從「迷你倉」着手，解開一切謎團。（imdb）

於是史提芬意識到，要循自己在公寓中找到的神秘電話與「迷你倉」鎖匙着手，解開一切謎團。史提芬發現倉庫被陳設成一個軍營，又找到一本自己被名為馬克史貝特（Marc Spector）的護照、一柄手槍、大量現鈔以及在阿爾卑斯山搶來的「金甲蟲」。發現自己另一個身份後，史提芬第一次正面與鏡中的馬克對話，揭開了「月光騎士」的身份。

史提芬第一次正面與鏡中的馬克對話。（imdb）

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史提芬理解到，自己的分身馬克Marc埃及月神Khonshu在地球的化身，他的身軀與靈魂是「神域」與「凡間」的橋樑。一方面，他能夠在「凡間」生活、與凡人溝通接觸；另一方面，他能夠與目睹「神域」裡的Khonshu，並與祂直接溝通。然而，在「凡間」的人與器材，無法目擊與主動接觸屬於「神域」的事物。

第一集「神秘電話」中的Layla，由梅卡拉美維（May Calamawy）飾演。（imdb）

Layla登場

史提芬嘗試逃離自己的「多重身分」，在街上「偶遇」了騎着綿羊仔的Layla。在車程中，Layla一貫地對史提芬的失踪與口音感到奇怪，史提芬而驚異地發現，Layla原來是另一個自己——馬克的「妻子」。

回到公寓，Layla發現丈夫的生活與過去相反，自稱為「史提芬」的馬克，研究着埃及學、最喜歡的法國詩人Desbordes Valmore竟然與自己一樣。而馬克亦為了保護Layla，令她能遠離Khonshu與一切危險，提出離婚協議。

Layla作為馬克的妻子，亦精通埃及學，估計將會在餘下四集中發揮重要作用。（imdb）

馬克在「創建」史提芬的人格分身時，明確地按Layla的性格原型進行塑造，充分表現他對Layla的了解與重視。而他寄出未簽署的離婚協議，亦表現出他一方面希望保護Layla，但另一方面無法割捨這一段感情。

每一任Moon Knight都是Khonshu「被選中」的人。（imdb）

「月光騎士」英雄輪班制

史提芬因為博物館的事而被警探找上門，並將他拘捕。警探披露了史提芬的過去，原來他曾在埃及，與僱傭兵團在一個考古遺蹟內，劫殺了一班考古學家。史提芬意識到這段過去，與馬克和月光騎士的身份關係密切。但同時慶幸自己能夠被困在重重獄門後，不再變身成月光騎士，對外界造成傷害時，警探將他帶到倫敦邊緣，帶到了「教主」阿瑟面前。

「教主」阿瑟再次用他的烏托邦理念「教化」史提芬。（imdb）

「教主」阿瑟觀察過史提芬後，亦發現了他人格分裂的事實。阿瑟再次用他的「烏托邦」理念教化史提芬，但史提芬對理念中的「有罪假定」——一個人在未曾犯罪前、因為有犯罪的念頭與可能而進行處決的忠旨，表示強烈反對。阿瑟此時向史提芬透露，Ammit的「預防」手段，比Khonshu的「懲處」更有效，作為前任月光騎士自己，比任何人更清楚Khonshu的手法與帶來的仇恨。

阿瑟向史提芬透露，他居然是上一任的月光騎士，曾經是Khonshu的「代理人」。（marvel網站）

由於月光騎士是月神Khonshu的化身，所以隨着年代與契約，月光騎士會有不同人輪流擔任，一代傳一代。此槪念在《月光騎士》的原著漫畫內，月光騎士源遠流長，曾經在古羅馬、中世紀、維京、海盜、西部牛仔由不同「被選中」的人擔任。然而漫畫中的最後一任是一名二戰的英國軍官，並沒有提及與阿瑟有關的角色，阿瑟的身份未能從漫畫裡得到線索，意味着極有可能是劇集的原創角色。

在原著漫畫中，月光騎士是月神Khonshu的化身，隨着年代由不同人輪流擔任，一代傳一代。（Marvel網站）

西裝武裝傻傻分不清

阿瑟無法教化史提芬，加上Layla帶着金甲蟲出現，便再次召喚神獸，重演博物館的追逐情節。Layla目睹過馬克變身月光騎士，便要史提芬借助超能力帶他們脫險，但史提芬「後悔」馬克過去的「所作所為」，便堅持不肯釋放召喚月光騎士的武裝（Suit）。

史提芬召喚月光騎士時，武裝換錯了西裝。（imdb）

直至神獸將史提芬推落樓，情急之下，史提芬召喚了一套白色的「三件頭」西裝（英文亦作Suit），上演了一個「英雄式着地」（Super hero landing）。史提芬在三件頭西裝內，亦有部分的月光騎士的超能力，但面對神獸，史提芬最後也要「換人」，由馬克佔據軀體，化身為月光騎士，最後將神獸解決。

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馬克有借冇還

解決神獸後，馬克沒有易位，將身體的控制權「還原」史提芬，一方面因為打鬥中金甲蟲重新落入阿瑟手中，另一方面亦要完成作為月光騎士的任務，並阻止Khonshu以Layla作為繼任人。第二集末，馬克要趕在阿瑟前頭，找到Ammit的墳墓，於是隻身去到埃及。

馬克為完成任務，繼續操控史提芬的身體，利用月光騎士的超能力。（imdb）

第三集月光騎士，預期將會進一步揭開Khonshu與Ammit之間的鬥爭，並透過雙方的「代理人」進行任務。由於結尾馬克來到埃及，預期劇情將會有更豐富的埃及神話色彩，而精通埃及學的Layla，亦預期會發揮更關鍵的作用，並向觀眾展示更多人物背景及過去與馬克的經歷。