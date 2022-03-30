月光騎士懶人包│ 原著漫畫似蝙蝠俠 好打過死侍

《Moon Knight》（月光騎士）將於明白（3月30日）Disney+串流平台上首播。（imdb）

《月光騎士》(Moon Knight)將於明日（3月30日）在Disney +上映第一季。早前影集已於英國倫敦大英博物館舉行特別放映，Marvel強力造勢，令觀眾更期待《月光騎士》(Moon Knight)為第四階段的漫威宇宙帶來甚麼發展。在劇集開始播映前，首先讓一眾漫威迷了解一下突然橫空出世的英雄月光騎士。

月光騎士｜30秒最新預告超級碗播出 Moon Knight全身造型曝光

《月光騎士》(Moon Knight)早前於大英博物館舉行特別放映，主角Oscar Isaac及其他演員亦有出席活動。（Getty Image）

漫畫Moon Knight已經40歲

月光騎士的角色，最初以反英雄人物的設定出現，在漫畫中作為一個配角角色，月光騎士約於1975年，在漫畫《人狼》（Werewolf）中登場，後來讀者要求角色回歸，便再次在《蜘蛛俠》漫畫中以敵對角色出現，然後在《Defender》《Hulk》漫畫中，月光騎士的角色背景開始逐漸浮面。

《Moon Knight》早期在蜘蛛俠漫畫中以配角形式出現。（imdb）

Moon Knight大起底

月光騎士於1980年開始有個人漫畫，主角名叫Marc Spector，來自芝加哥。他是前重量級拳王，曾服役於美國海軍陸戰隊，後來退役後成為僱傭兵。在僱傭兵生涯中，他在埃及的任務中遇上考古發掘，因為出手阻止貪心的同伴，而被毆打至半死。他在死前被一群月神信徒發現，帶到了月神廟，埃及月神顯現對他承諾，如果他願意成為月神在世界上的替身，便會給他一次重生的機會。

《Moon Knight》從漫畫配角，到擁有以自己為名的漫畫。（圖片來自marvel.com）

Marc Spector承諾後，便重獲新生，並且回到美國，定居在紐約，開始打擊罪惡。他利用在僱傭兵生涯所賺取的財富，建立了一個百萬富翁兼豪賭賭客的身份，刺探上流圈子的罪案線索；亦為了方便在街頭「收風」，而在紐約駕駛的士。他所擁有的四重身份：Marc Spector、富豪身份、的士司機以及月光騎士，亦為他後來漸漸患上人格分裂鋪上了伏線。

Moon Knight擁有的四重身分：Marc Spector、富豪、的士司機以及月光騎士（Twitter圖片）

人稱「白色蝙蝠俠」？！

Marc Spector所創建的月光騎士身份，具有標誌性的造型，他身穿盔甲、頭戴面具、再披上斗篷，加上他標誌性的新月形飛鏢和飛簷走壁的套索道具，儼如一個漫威宇宙版的蝙蝠俠。

Moon Knight的標誌性新月形飛鏢，亦有於《Moon Knight》官方海報上曝光。（imdb）

Moon Knight有幾「超級」？

月光騎士究竟有甚麼能力？月光騎士作為前重量級拳王、海軍陸戰隊軍人，他的搏擊技巧十分了得，從軍事訓練中也學會各種拷問、酷刑以及飛行駕駛的技巧，亦擅用各種槍械。作為札根於紐約的其中一位超級英雄，他的人物設定較近似Defender（捍衞者聯盟）的級數，亦與其中的Punisher（制裁者）的設定有所相似。

Moon Knight的漫畫及影集造型極似白色版蝙蝠俠。（imdb）

Deadpool不死身都唔係對手

而在漫畫中，月光騎士曾經與死侍（Deadpool）對敵，並將死侍打敗，可見月光騎士的實力並不弱，不輸有變種超能力的死侍。至於月光騎士有沒有發揮來自埃及月神的神奇力量，則有待觀眾從明白（30日）的電視影集中發掘。

Moon Knight在漫畫中，曾經竟然將擁有變種人超能力、幾乎有不死身的死侍（Deadpool）打敗，戰鬥力應該相當強橫。（imdb）

又關夜魔俠事？

至於近日《捍衞者聯盟》在Netflix串流平台下架，是否會透過《月光騎士》作為引入，重新加入漫威宇宙，雖然從Daredevil（夜魔俠）在蜘蛛俠電影客串，可視為線索之一，但在與《捍衞者聯盟》更有密切關係的《月光騎士》中，或許會有更詳細交代。

《捍衞者聯盟》（Defenders）的影集早前全線在Netflix串流平台下架；Daredevil（夜魔俠）早前亦以律師Matt Murdock身份客串《蜘蛛俠：不戰無歸》，未知是否意味將會全部回歸漫威宇宙。（imdb）

《月光騎士》播映日期:將於（3月30日）於Disney+平台首播，演員由奧斯卡依撒（Oscar Isaac）和伊芬鶴基（Ethan Hawke）主演，第一季將會以六集單元推出。