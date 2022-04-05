「月光騎士」奧斯卡依撒想打爆奇異博士　自揭一早獲邀加入Marvel

【Disney+／月光騎士／奇異博士】奧斯卡依撒（Oscar Isaac）帶來Marvel全新劇集《月光騎士》（Moon Knight），日前接受《聯合報》專訪，他表示未來想與《幽靈刺客》（Blade）馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）合作，因為二人戲外默契十足，對戲會很過癮，也希望能與「奇異博士」（Doctor Strange）對打，還模仿對方施展魔法的動作，「如果我們能碰到面，一定很好玩」。



奧斯卡從影多年，曾演過《知音夢裡行》（Inside Llewyn Davis）、《最暴烈的一年》（A Most Violent Year）等評價極高的劇情電影，也演過《星球大戰》（Star Wars）系列等娛樂大片，他直呼自己幸運：「我很難想像自己能接到這麼多好電影，有史詩大格局，也有獨一無二的故事表演」。其實奧斯卡早就被Marvel接洽，但直到《月光騎士》才點頭加入：「這個超級英雄並不完美，有分裂人格，再加上有埃及神話背景，非常神秘且迷人」。

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奧斯卡在戲中同時扮演兩個截然不同的角色，一個是溫和的英國禮品店職員Steven Grant，另一個則是暴躁的美國戰士Marc Spector，問他自己若有分裂人格，覺得會是怎樣的個性？他笑答：「我的個性比較直率、粗枝大葉，希望有一個Steven的人格在我體內，讓我變得比較溫和謙遜」，強調另一個人格應該也會去禮品店工作：「你們會在禮品店遇到我，但我想在座的Marvel粉絲們，應該還是比較喜歡我的『戰士』人格吧」。

曾在《知音夢裡行》演出民謠歌手，戲外也多次抱著吉他自彈自唱表演，奧斯卡坦言熱愛音樂，未來不排除在Marvel宇宙裡高歌：「我覺得饒舌歌手Kid Cudi的〈Day 'N' Nite〉很適合這部劇，不覺得嗎？不只是「月光騎士」，其實很多人的個性在白天、晚上都會截然不同」，被問是否願意現場唱個一兩句？他羞笑婉拒：「不好啦，現在一大早不適合唱歌，而且Kid Cudi唱得比我好多了」。

《月光騎士》共6集，已於3月30日起每週三於Disney+獨家上線。

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