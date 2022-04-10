月光騎士︱接到角色先惡補　男主角奧斯卡依撒：唔知佢係乜水

《月光騎士》本週已播出第二集，第一季總共推出六集。（imdb）

漫威電影宇宙（MCU）最新出品的劇集《月光騎士》（Moon Knight）本星期已播出第二集，而男主角奧斯卡依撒（Oscar Isaac）在官方的訪問中，大談自己接拍這部劇集到演出的過程。還自爆接到Marvel的角色邀約時「完全唔知月光騎士係乜水」，於是立即進行資料搜集，才發覺月光騎士是一個極有意思的人物。

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接到Marvel邀約自己演出時，奧斯卡依撒完全未聽過月光騎士，即刻做research。（訪問截圖）

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奧斯卡依撒指：「月光騎士在不同的作者與繪畫者之間，不斷被改變，造成頗大的自由度讓我們（劇集的製作團隊）去製造一個屬於自己的月光騎士。」而為了準備角色，奧斯卡亦透露：「我甚至將與月光騎士相關的畫作及造型相片貼滿我整個化妝車，令我每次坐在車廂裡，都可以被好看又『得人驚』的圖像包圍。」

奧斯卡依撒將月光騎士的畫作與造型，貼滿自己的化妝卡車，幫助自己投入角色。（訪問截圖）

劇集《月光騎士》的主角Steven Grant患有多重人格（Dissociative Identity Disorder），他指出：「《月光騎士》最特別的地方，是利用超級英雄的電影類型（genre）、埃及符號、超能力等刺激又有娛樂性的素材，去講述一個非常深入內在、心理情感的故事。去與這個角色共同經歷一個自我發現、創傷與治療的歷程。」

奧斯卡依撒在劇中，經常要與自己演對手戲。（imdb）

為了視覺上能夠呈現出來，奧斯卡需要與自己做很多對手戲，他分享了自己的方法與困難：「我將弟弟帶到現場，與我一句一句地演出台詞及情景。而拍攝、機位、角度等亦牽涉極多的數學計算。」提到拍攝，奧斯卡亦感謝團隊：「我看見製作團隊將他們所有的技術應用在這一部製作中，啟發我去做到最好。」

劇中常見反光或鏡像的元素，在拍攝上經常要就機位、角度等進行計算。（imdb）

最後，奧斯卡指《月光騎士》：「目標當然是反映多重人格（DID）患者的生活，有原創性、亦尊重患者的情況下演譯，作為這部作品的核心。」而他亦期望觀眾能夠在探險、心理驚慄故事中，與主角一起走過從受虐、創傷中得到治癒。

《月光騎士》裡，觀眾將與主角一起走過從受虐、創傷中得到治癒的歷程。（imdb）

《月光騎士》將會每星期在Disney+串流平台上推出新一集，第一季將會推出六集。由奧斯卡依撒（Oscar Issac）、伊芬鶴基（Ethan Hawke）主演。