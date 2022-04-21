狂野時速10｜正式片名曝光　雲迪素發文暗示The Rock仲有機回歸？

《狂野時速10》去年落實於2023年4月上映，靈魂人物雲迪素（Vin Diesel）昨晚（20日）公布片名為《Fast X》及展開第一日拍攝工作，稍後更發長文回顧過去拍攝前九集的感受，當中提及跟他屢傳不和的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）。

雲迪素公布《狂野時速》第十集的片名為《Fast X》。（IG圖片）

由2001年上映的首集開始，《狂野時速》已成為史上最受歡迎的電影系列，而作為系列最終章的第十集《Fast X》正式開拍，雲迪素就百感交集，在Instagram連發兩篇長文分享感受。他提到《狂野時速》的Facebook專頁曾經超越前美國總統奧巴馬的紀錄，擁有最多粉絲，當時Facebook才成立了數年，讓網民可以成為雲迪素的「朋友」。

第十集有「Marvel隊長」貝兒娜森與「水行俠」積遜莫瑪加入，陣容相當強勁。（IG圖片）

2010年雲迪素問影迷最想看他跟哪位演員合作，不少人提出The Rock，造就了「Hobbs」的誕生，他透露原來這個角色為湯美李鍾絲（Tommy Lee Jones）而設，大讚The Rock演繹了一個十分出色的版本。雖然The Rock早前已落實不會回歸《狂10》，但雲迪素現在又疑似試水溫，未知是否有彎轉？