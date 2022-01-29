狂野時速10｜「水行俠」積遜莫瑪加盟演反派　仲有位演員都想回歸

官方系列電影《狂野時速》（Fast and Furious）早前就因主演雲迪素（Vin Diesel）多番公開邀請「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）演出《狂野時速10》，不過狄維莊遜就強烈表明絕對不會演出，兩人關係再度僵化。



雲迪素於11月曾公開邀請狄維莊遜重返《狂野時速》。（網上擷圖）

今早（29日）官方宣布荷里活巨星「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）加盟《狂野時速10》，有望演出反派，而電影計畫將於春季開拍，明年5月19日上映。心水清的影迷一定會記得《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）的彩蛋有Jason Statham，相信他都會現身在《狂野時速10》之中。

《狂野時速》狄維莊遜不滿雲迪素情緒勒索 堅決表明「唔會回歸」

官方宣布積遜莫瑪（Jason Momoa）加盟《狂野時速10》。

此前，官方曾宣布《狂野時速》系列將在第11部完結，由導演《F9狂野時速》的林詣彬繼續執導，除了常駐電影角色外，上集加盟的莊先拿（John Cena）都有望繼續演出，他早前都有明確表示：「如果被邀請回來，就會回來。我可以告訴你，你不會在《狂野時速10》看到我着成和平使者一樣，但我真的希望你在《狂野時速10》能看到我，我本來就是個忠實的粉絲。」

莊先拿在DC劇中扮演和平使者。（影片擷圖）